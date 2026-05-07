高市早苗「台灣有事」發言滿半年 日媒：日中關係持續惡化

日本首相高市早苗去年在國會答詢時稱「台灣有事可能構成存亡危機事態」，至本月7日已滿半年。（歐新社資料照）

日本首相高市早苗去年11月在國會答詢時稱「台灣有事可能構成存亡危機事態」，至本月7日已滿半年。日媒指出，日中關係持續惡化，未有任何部長級官員對話，陷入僵局；與此同時，高市為了徹底強化防衛力，正推動修訂「安保3文件」，勢必導致北京態度更加強硬；日本政府內部方面，對於年底前舉行日中領導人會談態度悲觀。

共同社報導，高市早苗去年11月在眾院預算委員會會議上發表涉台發言，引發中國強烈抗議，指控日方干涉內政，並呼籲國民避免前往日本。日本國家旅遊局提供的數據顯示，今年1至3月的赴日中國旅客較去年同期減少了54.6%。

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中國政府自1月起加強稀土等軍民兩用物項對日出口管制，維持至今，引發日方抗議與日企憂慮。日本外交消息人士稱：「對日資企業來說，雖然還沒有演變成攸關存亡的問題，但正在被越勒越緊。」

兩國關係降溫的另一重點，是日本在2026年「外交藍皮書」（外交青書），對中國關係由2025年版本的「最重要的兩國間關係之一」，降調為「重要鄰國」；日本4月解禁殺傷性武器出口後，中國隨即表達了嚴重關切。

高市本月1日對媒體表示：「日本始終對對話持開放態度，願作出戰略性應對。」憑藉內閣的高支持率，她毅然拒絕了北京要求撤回涉台發言，轉而為擺脫對中依賴，致力推動關鍵礦產採購多元化。

亞太經合會（APEC）領導人會議今年11月將在中國召開，屆時中國國家主席習近平是否會同意舉行日中領袖會談，備受關注。今年5至10月率先登場的APEC部長級會議，預料將成為試金石。

不過，日本外交相關人員對此並不樂觀。若日本在修訂安保3文件之際提出增加防衛費，中國必將痛批日本軍國主義「死灰復燃」。日政府相關人士直言：「只要高市內閣持續存在，關係或許就難以改善。」

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