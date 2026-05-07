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    首頁 > 國際

    郵輪爆致命漢他病毒 WHO：首名死者登船前已染病

    2026/05/07 11:21 即時新聞／綜合報導
    郵輪「洪迪亞斯號」。（路透）

    郵輪「洪迪亞斯號」。（路透）

    懸掛荷蘭國旗的極地探險郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）近日傳出漢他病毒群聚感染，目前已造成3名乘客不幸喪命。世界衛生組織（WHO）初步調查顯示，首名死者在登船前就已感染，且不排除該病毒株具有「人傳人」的高度風險，世衛已緊急介入調查。

    《法新社》報導提及，「洪迪亞斯號」4月1日自阿根廷烏斯華雅（Ushuaia）出發，預計跨越大西洋前往維德角，並於3日抵達，船上載有約150名乘客與船員。據世衛組織2日接獲通報，首名發病者為70歲荷蘭籍男乘客，他在4月6日開始出現發燒、頭痛及腹瀉症狀，隨後病況惡化導致呼吸窘迫，不幸於11日病逝船上。

    在3名死者中，目前僅有這名荷蘭男子的69歲妻子確診感染漢他病毒。她在4月24日陪同丈夫遺體於南大西洋的聖赫勒拿島（Saint Helena）上岸時，已出現胃腸道症狀，隨後25日飛往約翰尼斯堡（Johannesburg），並於26日去世。

    此外，5月2日再傳出第3名死者，是名德國籍旅客於船上逝世，疑似感染漢他病毒。除了3名死者，還有2名曾身處該艘郵輪的乘客，目前分別在約翰尼斯堡與蘇黎世住院治療，另有3名疑似病例已由專機送回荷蘭。

    世衛組織病毒性出血熱專家利岡德（Anais Legand）指出，從感染到出現症狀的時間，介於1至6週之間，但通常「更接近2至3週」。因此首名死者「不可能是在船上，或是在前往維德角途中停靠的某個島嶼上」感染，該男子很明顯是在登船前就已接觸過病原體，且該接觸「肯定與囓齒動物有關」。

    世衛組織表示，這對荷蘭夫婦登上「洪迪亞斯號」之前曾遊歷南美洲，包括阿根廷。據阿根廷衛生部4日公佈，該國今年已通報42例漢他病毒新病例，還通報丘布特地區的一起家庭群聚感染，疑似存在人傳人情況。

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