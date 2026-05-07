新加坡下重手反校園霸凌！小四以上男童涉案可藤條鞭打嚴懲

新加坡教育部宣布，2027年起全國學校將統一執行反霸凌處分規範，嚴重違規的男學生最重可遭藤條鞭打。圖為新加坡小學課堂情景。（美聯社檔案照）

新加坡針對校園霸凌推出全國統一的處理標準，2027年起，學校可對嚴重違規的9歲以上男童施以藤條鞭打，女學生則依法豁免。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）與新加坡媒體報導，新加坡教育部（MOE）數據顯示，2021年至2025年間校園霸凌通報案例呈現上升趨勢。為因應此現象，當局宣布將於2027年全面實施新的反霸凌與紀律框架。

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新規明訂，針對小學四年級（約9歲）以上男學生，若涉及嚴重違規或傷害性行為，校方可處以留校察看、停學5至14天，或施以藤條鞭打。相關規範指出，鞭打僅限男性，首次違規施打1次，累犯最多3次。

教育部長：鞭刑為最後手段

針對外界對9歲兒童身心影響的疑慮，新加坡教育部長李智陞5日在國會答詢時表示，鞭刑僅在其他紀律措施無法導正行為時，作為最後的懲戒手段。

李智陞指出，相關處罰必須經過校長批准，並由授權的教師執行。他引用相關研究表示，當明確的界線伴隨具體後果時，有助於兒童與青少年做出更好的選擇，並減少霸凌行為。

這項政策與國際公衛趨勢呈現分歧。世界衛生組織（WHO）在2025年8月的報告中指出，全球約有四分之一至一半的兒童在學校經歷體罰。該機構呼籲終止這項做法。WHO報告提到，體罰對兒童身心健康、教育與社會適應可能造成負面影響。科學證據顯示，體罰兒童伴隨多重傷害風險，且未對社會帶來實質益處。

新加坡長期以嚴格的法律規範著稱。報導提到，4月底一名法國青少年因舔舐自動販賣機的吸管後放回，遭當局以兩項罪名起訴，面臨最高兩年有期徒刑。針對校園紀律新規，新加坡教育部表示各校仍保有一定程度的裁量權，可依學生具體情況評估懲處方式。

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