查了我1個月什麼都沒發現......淫魔富豪艾普斯坦遺書首曝光

涉嫌未成年性販運、性犯罪的「淫魔富豪」艾普斯坦2019年8月10日在監獄中自縊亡。（路透）

涉嫌未成年性販運、性犯罪的「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）2019年8月10日在監獄中自縊亡，由於其與許多政商高層密切往來，陰謀論甚囂塵上；美國聯邦地區法院法官近日公布據稱是艾普斯坦的遺書，內容寫道：「他們調查了我1個月什麼也沒發現、能夠自行選擇告別的時機是一種恩賜等語。」

綜合美國媒體報導，1名美國聯邦法官在當地時間6日公佈一張紙條，據稱是已故富豪艾普斯坦的遺書，這份遺書是由其前獄友所發現，前獄友表示這是在2019年7月艾普斯坦一次自殺未遂中在牢房內一本小說中發現的手寫紙條。

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這張紙條沒有署名和日期，內容寫道「他們調查了我好幾個月——結果什麼也沒查出來！！！」接著說能夠自行選擇告別的時機是一種恩賜、你想讓我怎麼辦——放聲大哭吧，最後一段則寫了「沒意思」和「不值得」等詞。

2019年8月10日早上6點33分，關押艾普斯坦的牢房內突然響起了警報，1名獄警透過無線電報告了醫療緊急情況，告知艾普斯坦自縊，有獄警立即對他進行心肺復甦術，隨後被救護車送往醫院，並於早上7點36分宣布死亡。

由於其與許多政商高層密切往來，陰謀論甚囂塵上，有人認為艾普斯坦是被謀殺，更有人質疑艾普斯坦自殺作假，實際上已經逍遙法外。

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疑似艾普斯坦遺書紙條。（路透）

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