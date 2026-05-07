2美軍在摩洛哥演習失聯多日 多國聯軍逾600人海陸空持續搜索

「非洲之獅2026」演習期間，有兩名美軍士兵於5月2日失蹤，多國派出超過600名軍人持續搜救。圖為「非洲之獅2026」軍演車輛。（法新社）

「非洲之獅2026」軍演4月底在摩洛哥南部城市阿加迪爾（Agadir）展開，來自40多個國家、近5000名軍人參與，演習將持續至5月8日。不料在演習期間，有兩名美軍士兵於5月2日失蹤，多國派出超過600名軍人持續搜救，依然找不到失蹤美軍，目前搜救行動也擴及大西洋沿岸與水下洞窟等地。

根據《美聯社》報導，摩洛哥軍方表示，這兩名美國陸軍成員上週在摩洛哥西南部沿海城市坦坦（Tan-Tan）郊外的卡普德拉訓練區（Cap Draa）附近失蹤，他們當時是在進行休閒健行，有墜入海中的可能性。

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一名美國國防官員透露，來自美國、摩洛哥以及其他「非洲雄獅」參演國家的600多名軍方人員參與搜救，已搜索超過45平方公里的海岸與外海區域。摩洛哥海軍6日發布影片，畫面顯示軍方潛水員正檢查海底洞穴、飛機掃描海面，以及軍方人員與搜救犬沿著海岸線搜索。

另一名官員表示，1艘摩洛哥巡防艦、1艘法國多用途補給艦以及1艘美國後勤船艦在持續支援演習的過程中，也協助搜救工作。參與搜救的航空裝備還包括1架美國 UC-35噴射機、1架美國陸軍 C-12「休倫」運輸機，摩洛哥的「美洲獅」與「超級美洲獅」直升機各1架。此外，參與演習的多家科技供應商也已部署無人機，協助監控搜救區域。

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