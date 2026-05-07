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    首頁 > 國際

    反駁川普！南韓貨輪荷姆茲爆炸 伊朗否認攻擊

    2026/05/07 10:01 即時新聞／綜合報導
    南韓航運公司HMM旗下貨輪「Namu號」4日停泊在荷姆茲海峽，卻突然爆炸起火。（路透資料照）

    南韓航運公司HMM旗下貨輪「Namu號」4日停泊在荷姆茲海峽，卻突然爆炸起火。（路透資料照）

    首次上稿 05-07 09:23
    更新時間 05-07 10:01

    一艘南韓企業旗下船隻4日在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）發生爆炸並起火，美國總統川普指稱，事件與伊朗攻擊有關。對此，伊朗駐南韓大使館6日強烈否認伊朗軍方涉入該事件的說法。

    韓聯社報導，南韓航運公司HMM旗下一艘貨輪4日停泊在荷姆茲海峽，卻突然爆炸起火。HMM發言人稱起火原因尚不明朗，並表示火災發生在這艘懸掛巴拿馬旗幟貨輪的輪機艙，當時船上有24名船員，包括6名韓籍人士。

    川普5日表示，這艘南韓貨輪在荷姆茲海峽爆炸，是因為脫離隊伍單獨行動才遭到伊朗攻擊。

    不過伊朗駐南韓大使館6日強調，德黑蘭已明確否認對爆炸事件負有責任，並稱若要確保船隻在荷姆茲海峽安全通行，就應與伊朗當局保持溝通，按照指定航道航行，並遵循伊方發出的警示，全面遵守相關規定。

    使館還警告，因與美國處於對峙、區域緊張局勢加劇的背景下，如無視上述要求，可能引發「意料之外的情況」。如產生任何後果，未充分考量相關因素、仍持續在該地區通行或活動的當事方，必須負起相關責任。

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