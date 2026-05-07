卡達贈送美國波音747-8i專機 將於國慶日加入空軍一號機隊

知情人士指出，卡達贈送的波音747-8i商務專機將於今年7月4日國慶日加入空軍一號機隊，藉此慶祝美國建國250週年。（法新社）

卡達先前曾贈送美國1架波音747-8i商務專機，由於新一代「空軍一號」專機交付延宕，川普政府有意將這架747-8i商務專機暫代空軍一號任務。《路透》引述美國官員與一項熟悉此計劃的知情人士說法，表示該機將於今年7月4日國慶日加入空軍一號機隊，藉此慶祝美國建國250週年。

根據《路透》報導，美國白宮2025年從卡達接收這項「貴重禮物」，並要求空軍要將其盡快升級到總統使用標準，目前由「L3哈里斯技術公司」（L3Harris）負責升級。先前民主黨人曾對此批評，強調這有可能造成利益衝突，影響總統的外交決策，川普當時表示，只有「笨蛋」才會拒絕接受。

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目前，美國空軍一號機隊共有兩架改裝過的747-200B飛機，而官方的空軍一號替代方案，是由波音公司改裝兩架747-8型飛機，但預計要等到2028年終才能交付，很有可能會讓川普沒有新飛機可搭，因此衍生出將卡達贈送747-8i商務專機改裝暫代「空軍一號」的做法。

美國空軍表示，目前這架代號為「VC-25B」的747-8i已完成改裝與飛行測試，正在進行噴漆，預計將在今年夏季交付。預計到時「VC-25B」將採用紅、白、深藍和金色的配色方案，取代自甘迺迪時代以來一直沿用的白底藍雙色塗裝，副總統、內閣成員和其他高級官員使用的4架波音757-200飛機也將重新噴漆。

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