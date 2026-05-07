交出濃縮鈾！美媒：川普估1週內解決伊朗問題

美國福斯新聞主播拜爾6日表示，總統川普（見圖）不久前向他透露，預計可能在1週內結束與伊朗的戰爭。（路透資料照）

美國福斯新聞（Fox News）主播拜爾（Bret Baier）6日表示，他不久前曾與總統川普通話，川普預計可能在1週內達成協議，結束與伊朗的戰爭。美國媒體Axios報導，美國與伊朗正接近簽署一份僅有1頁的14點諒解備忘錄，旨在結束戰爭並為後續的核武談判鋪路。

綜合媒體報導，拜爾6日在福斯新聞America Reports節目中接受主持人史密斯（Sandra Smith）訪問，拜爾指出：「我剛才和總統通了電話，他對這項協議、這份諒解備忘錄感到樂觀。他認為這將推動後續進展。他抱持審慎樂觀態度。」

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拜爾強調：「當我詢問他時間表，他認為1週內就能把所有事情處理完畢。關鍵在於從伊朗取得濃縮鈾，並確保荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）完全暢通。」

他進一步補充：「我認為關於伊朗領導層還有很多疑問，他們將如何履行他們在協議中簽署和同意的內容？但從他（川普）的語氣中可以感覺到，他認為這將是改變格局的轉折點。」

路透報導，1名巴基斯坦消息人士已證實，美國媒體Axios先前針對諒解備忘錄所作報導內容屬實。Axios引述2名美國官員和另2名了解談判情況人士報導，白宮認為已經接近與伊朗達成一致。

美國總統川普6日上午接受公共電視網（PBS）電話訪問時表示，他認為「很有機會」與伊朗敲定協議，且有望在他訪問中國前達成。

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