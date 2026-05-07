精準打擊！ 美軍「超級大黃蜂」戰機發射機砲 癱瘓伊朗油輪

美軍F/A-18E/F戰機發射機砲，癱瘓伊朗油輪船舵。圖為F/A-18E/F戰機。（美聯社）

美國目前仍對伊朗實施海上封鎖，負責掌管中東與中亞美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）6日發文指出，一架從「林肯號」航空母艦起飛的F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機，在6日以機砲癱瘓一艘懸掛伊朗國旗、企圖駛向伊朗港口的油輪。

中央司令部表示，美軍於美東時間5月6日上午9點（當地時間6日下午5點）於阿曼灣執行封鎖措施，這艘懸掛伊朗國旗的空載油輪「哈斯娜號」（M/T Hasna）通過國際水域時，試圖前往阿曼灣的一座伊朗港口，美軍對其多次發出警告，告知該船已違反美國的封鎖措施，不過「哈斯娜號」並未聽從警告。

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後續一架F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機從「林肯號」航艦起飛，以20毫米機砲發射數發砲彈，癱瘓「哈斯娜號」的船舵，讓「哈斯娜號」無法繼續航行。

中央司令部強調，針對試圖進入或離開伊朗港口的船隻，美國封鎖仍全面生效，美軍部隊將持續以謹慎且專業的方式確保各方遵守封鎖措施。

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