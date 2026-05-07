為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    精準打擊！ 美軍「超級大黃蜂」戰機發射機砲 癱瘓伊朗油輪

    2026/05/07 06:52 即時新聞／綜合報導
    美軍F/A-18E/F戰機發射機砲，癱瘓伊朗油輪船舵。圖為F/A-18E/F戰機。（美聯社）

    美軍F/A-18E/F戰機發射機砲，癱瘓伊朗油輪船舵。圖為F/A-18E/F戰機。（美聯社）

    美國目前仍對伊朗實施海上封鎖，負責掌管中東與中亞美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）6日發文指出，一架從「林肯號」航空母艦起飛的F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機，在6日以機砲癱瘓一艘懸掛伊朗國旗、企圖駛向伊朗港口的油輪。

    中央司令部表示，美軍於美東時間5月6日上午9點（當地時間6日下午5點）於阿曼灣執行封鎖措施，這艘懸掛伊朗國旗的空載油輪「哈斯娜號」（M/T Hasna）通過國際水域時，試圖前往阿曼灣的一座伊朗港口，美軍對其多次發出警告，告知該船已違反美國的封鎖措施，不過「哈斯娜號」並未聽從警告。

    後續一架F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機從「林肯號」航艦起飛，以20毫米機砲發射數發砲彈，癱瘓「哈斯娜號」的船舵，讓「哈斯娜號」無法繼續航行。

    中央司令部強調，針對試圖進入或離開伊朗港口的船隻，美國封鎖仍全面生效，美軍部隊將持續以謹慎且專業的方式確保各方遵守封鎖措施。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播