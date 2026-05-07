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    首頁 > 國際

    稱與伊朗談得不錯 川普：訪中前有望達成協議

    2026/05/07 06:20 即時新聞／綜合報導
    川普6日表示，在過去24小時內，美國與伊朗進行了非常良好的會談，並聲稱：「我們很有可能達成協議。」（彭博）

    川普6日表示，在過去24小時內，美國與伊朗進行了非常良好的會談，並聲稱：「我們很有可能達成協議。」（彭博）

    美國與伊朗僵局未解，美國總統川普6日表示，在過去24小時內，美國與伊朗進行了非常良好的會談，川普聲稱：「我們很有可能達成協議。」

    綜合外媒報導，川普6日在白宮橢圓形辦公室向在場媒體談及談判進度，表示：「現在我們進展順利，我們必須得到我們想要的。如果得不到，就不得不採取更進一步的行動。但即便如此，他們（伊朗）也想達成協議。」

    當被問到伊朗對美國最新提議的回應是否有最後期限時，川普暗示時間沒有期限，川普說：「永遠不會有最後期限；它一定會發生。」此外，川普也聲稱，伊朗已同意他「不擁有核武」的要求，並補充：「伊朗不能擁有核武器，他們也不會擁有核武器，他們已經同意了這一點，以及其他一些事情。」

    川普在接受美國《PBS》（公共廣播電視公司）電話訪問時提到，他對於和伊朗達成協議抱持樂觀態度，在下週訪問中國之前，有可能達成協議結束戰爭。

    川普說：「我認為這場衝突很有可能會結束，如果沒結束，我們就必須再次對他們進行猛烈轟炸。」川普也提到，再派遣特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）參與會談的可能性不高。

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