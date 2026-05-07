收割？法戴高樂號航艦打擊群赴紅海 聯手英護航荷姆茲海峽

法國核動力航空母艦「戴高樂號」打擊群，正向蘇伊士運河以南及紅海移動。（法新社檔案照）

法國武裝部隊6日表示，「戴高樂號」（Charles de Gaulle）航空母艦打擊群正向蘇伊士運河（Suez Canal）以南及紅海移動，為可能在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）執行的法英聯合任務做準備。

美聯社報導，此次部署使這艘歐洲最強大的軍艦，進入荷姆茲海峽範圍內。該海峽的關閉已成為伊朗戰爭的縮影，扼殺了全球5分之1的石油供應，並引發國際能源總署（IEA）所稱全球石油市場歷史上最大規模的供應中斷。

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戴高樂號及其護衛艦向南重新部署，是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在伊朗關閉荷姆茲海峽前一天的3月3日，在電視演說中首次宣布的中東部署最新階段。

戴高樂號向蘇伊士運河以南移動，使這艘法國唯一的航空母艦，也是美國海軍以外唯一的核動力航空母艦，比戰爭爆發以來的任何時候，都更接近波斯灣的荷姆茲海峽咽喉點。

20架飆風戰機、10軍艦隨行

根據馬克宏的演說，戴高樂號奉命從波羅的海前往地中海東部。法國總統府將此描述為一次「史無前例」的動員，其中還包括8艘巡防艦與2艘「西北風級」（Mistral-class）兩棲突擊艦。

航艦打擊群向南移動，使法國的空中資產，包括20架「飆風」（Rafale）戰機與E-2C鷹眼（Hawkeye）預警機，進入荷姆茲海峽範圍內，而無需進入波斯灣。自4月13日以來，美國海軍一直封鎖波斯灣內的伊朗港口。

法國武裝部隊參謀長發言人韋內特（Guillaume Vernet）表示，向蘇伊士運河以南移動，對法軍來說是新的嘗試，在地理上更靠近荷姆茲海峽，因此一旦條件具備，法軍即可做出更快的反應，「計畫已經擬定，隨時可以啟動。」

但韋內特也強調，由法國、英國與超過50個國家組成的荷姆茲海峽聯盟，在達到兩個門檻之前不會開始運作，即對航運的威脅必須降低，而且必須讓海運業有足夠的信心使用該海峽。

他說，即使如此，任何行動都需要獲得鄰國同意，「由於威脅存在，而且保險費率如此之高，沒有任何一艘船會拿他們的航程冒險或前往那裡。」

韋內特並未具體說明法英行動的日期，僅表示戴高樂號正被部署至足夠近的位置，以便在條件具備時採取行動。

法國的行動有別於美國的「自由計畫」（Project Freedom）任務；後者於3日啟動，5日晚間即被美國總統川普暫停。

華府並未參與法英的計畫。觀察家表示，這項計畫呼應馬克宏與英國首相施凱爾（Keir Starmer）為支持烏克蘭而組建的歐洲「志願者聯盟」（coalition of the willing）。

馬克宏與施凱爾4月17日在巴黎主辦一場有數十個國家參與的高峰會，來自30多個國家的軍事規劃人員4月22日至23日在英國諾斯伍德（Northwood）的三軍常設聯合總部敲定作戰細節。

據業界估計，穿越荷姆茲海峽的戰爭風險保險費率，已飆升至衝突前水準的4到5倍，且約有2000艘船隻仍滯留在波斯灣。

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