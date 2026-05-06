行刺川普動機浮現！FBI調查嫌犯社群活動 曾多次發文批中東政策

美國總統川普4月25日出席白宮記者協會晚宴，31歲加州男子艾倫攜帶霰彈槍、彈藥、刀具等武器試圖闖入，遭到特勤人員制伏並逮捕。（路透檔案照）

美國國土安全部（DHS）一份內部情報評估報告指出，上個月在白宮記者協會晚宴上企圖暗殺總統川普的嫌犯艾倫（Cole Allen），其犯案動機可能與美國、以色列對伊朗的戰爭有關。聯邦調查局（FBI）發現，他曾多次發表批評川普中東政策、反對政府作為的言論。

川普4月25日出席白宮記者協會晚宴，31歲的艾倫攜帶霰彈槍、彈藥、刀具等武器試圖闖入，遭到特勤人員制伏並逮捕。

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路透6日獨家報導，根據一份發送給全美各州和地方執法部門，以及其他聯邦機構的情報報告，國土安全部指出，美以對伊朗的戰爭，可能是艾倫犯案的潛在動機。一份日期為4月27日、由國土安全部情報與分析辦公室（Office of Intelligence and Analysis）所做的初步評估報告認為，艾倫具有「多重社會與政治不滿」，伊朗衝突「可能促成他發動攻擊的決定」。

報導指出，這項評估為美國政府調查4月25日白宮記者協會晚宴未遂攻擊事件的動機，提供新的線索。儘管只是初步結論，但它提出迄今最明確的證據，表明這場在中東造成數千人死亡，並撼動全球經濟的伊朗衝突，可能是導火線之一。

這份標記為「重大事件筆記」（Critical Incident Note）的報告，是由推動透明度的非營利組織「人民財產」（Property of the People）透過公開紀錄請求取得，並分享給路透。

迄今，美國官員鮮少針對艾倫的犯案動機發言，僅指出艾倫在攻擊當晚寄給親屬的一封電子郵件，指該訊息為一份宣言，內容表達對政府的憤怒，並提及他渴望針對發表演說的「叛徒」，但並未指名道姓提到川普。

匿名高階執法官員告訴路透，為了尋找攻擊動機，聯調局一直在對艾倫的社群媒體活動與數位足跡進行詳細審查，包括檢視一個與艾倫有關聯的Bluesky社群媒體帳號貼文，該帳號在攻擊前幾週發布並分享一系列反川普的訊息。

這些貼文包括批評美國在伊朗的行動，也猛烈抨擊川普政府在移民執法、科技富豪馬斯克（Elon Musk），以及俄羅斯在烏克蘭戰爭等方面的作為。

該帳號分享一則貼文，呼籲因川普在4月7日威脅摧毀伊朗文明的言論而彈劾他；該威脅發生在川普同意停火的幾個小時前。該帳號也分享了對計畫參加這場晚宴的記者的批評。

國土安全部和聯調局都拒絕對前述評估內容發表評論，司法部則未回應。

5日，司法部增加一項攻擊聯邦官員的指控，控告艾倫在安檢站向一名美國特勤局（Secret Service）幹員開槍。此外，他還被控企圖暗殺、在暴力犯罪中開槍，以及跨州非法運輸槍枝與彈藥等罪名。他目前尚未提出答辯。

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