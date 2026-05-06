荷蘭郵輪爆漢他疫情3死 起源疑似登船前賞鳥行程

爆發漢他病毒疫情的郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）6日仍停在維德角外海，衛生官員登船檢疫。（法新社）

懸掛荷蘭旗的郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）船上爆發漢他病毒疫情已導致3人死亡，2名阿根廷官員6日透露，該國調查船上疫情起源，目前可能性最高的是一對夫妻登船前即已感染。

美聯社6日報導，這2名要求匿名的官員指出，該國政府調查洪迪亞斯號郵輪漢他病毒疫情源頭，目前可能性最高的假設是，一對荷蘭夫妻登船前，在阿根廷烏斯華雅（Ushuaia）一趟賞鳥行程中，可能接觸到感染漢他病毒的鼠類，因而遭感染。先前當局曾表示，烏斯華雅和周邊省份火地島（Tierra del Fuego）尚未有感染漢他病毒病例的紀錄。

請繼續往下閱讀...

這艘郵輪4月1日從烏斯華雅啟航，原本排定停靠南極、福克蘭群島和其他地點，不過，顯然因為船上爆發疫情而改變行程，6日仍停泊在維德角外海。

6日稍早，南非衛生部表示，從2名在船上發病、被送到南非的乘客身上，驗出漢他病毒「安地斯病毒株」（Andes virus）；其中1人為荷蘭女性，已於日前病逝，另1人為英國籍男性，正在加護病房治療。

另外，瑞士聯邦公共衛生局（FOPH）同日也宣布，一名從南美返國、曾搭該郵輪的男子，也檢驗出該型病毒株，正在接受治療。該局原本表示，患者4月底與妻子一同從南美返國，不過隨後澄清，該名男子在南大西洋的聖赫勒拿島（Saint Helena）即已下船，目前還不清楚他何時、如何回到瑞士；其妻尚未出現任何感染症狀，但正在自我隔離，「目前對瑞士公眾並無風險」。

世界衛生組織（WHO）表示，安地斯病毒株在南美流行，主要出現在阿根廷、智利。專家指出，該型病毒株可人傳人，不過這種情況很罕見，且因僅能透過密切接觸傳染，如分享食物、共用一張床等，其傳播通常會受到控制。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法