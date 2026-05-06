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    首頁 > 國際

    西班牙官員：爆漢他病毒郵輪3天內將停靠加納利群島

    2026/05/06 23:57 中央社
    儘管加納利群島自治區首長反對，西班牙衛生部長今天表示，爆發致命漢他病毒，造成3人死亡的郵輪將於「3天內」停靠加納利群島的田尼利夫島。（法新社）

    儘管加納利群島自治區首長反對，西班牙衛生部長今天表示，爆發致命漢他病毒，造成3人死亡的郵輪將於「3天內」停靠加納利群島的田尼利夫島。（法新社）

    儘管加納利群島自治區首長反對，西班牙衛生部長今天表示，爆發致命漢他病毒，造成3人死亡的郵輪將於「3天內」停靠加納利群島的田尼利夫島。

    法新社報導，這艘郵輪將停靠在田尼利夫島（Tenerife）的格拉納迪利亞（Granadilla）。

    西班牙衛生部長賈西亞（Monica Garcia Gomez）在馬德里的記者會上表示：「政府將啟動一套聯合衛生評估與撤退系統，除非醫療條件不允許，否則將遣返所有乘客。」

    賈西亞還說，郵輪上共有14名西班牙公民，其中包含一名船員，他們將被送到馬德里的葛梅茲烏拉軍醫院（Gomez Ulla Military Hospital）。

    她強調，政府正「密切監控」這項國際警報，將採取一切措施防止病毒擴散。

    加納利群島自治區政府主席克拉維荷（Fernando Clavijo）稍早指出，完全沒有來自中央政府的資訊，反對在該群島撤離病患。

    賈西亞對此回應，她一直與克拉維荷保持「密切聯繫」，對方也將參與所有相關會議。

    一名接近加納利群島自治區主席的消息人士稍早告訴法新社，原定將船上一名醫生送到群島的醫療後送專機已遭取消，但未說明原因。

    世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）稍後表示，包括該名醫生在內的3名疑似病例已撤離該郵輪，正前往荷蘭接受治療。

    懸掛荷蘭國旗的「洪迪亞斯號」（MV Hondius）從南美洲阿根廷烏斯華雅（Ushuaia）出發，原本目的地是維德角共和國（Cape Verde），不過這個西非島國拒絕讓這艘郵輪靠港。目前郵輪上已有3人死亡。

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