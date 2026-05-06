再對伊朗發出警告 川普：若不達成協議「更強轟炸」將開始

美國總統川普6日對伊朗發出新的警告，若不達成協議，「轟炸就會開始」，規模和強度將比之前更高。（美聯社檔案照）

美國總統川普5日宣布，暫停美軍引導受困船隻脫離荷姆茲海峽的「自由計畫」（Project Freedom）行動後，6日對伊朗發出新的警告，若不達成協議，「轟炸就會開始」，規模和強度將比之前更高。

川普6日在「真實社群」（Truth Social）發文，表示若伊朗不達成協議，「轟炸就開始」，而且將是「比以往更高程度和密集度」。

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發文說，「假設伊朗同意履行已同意的條件—這或許是一個很大的假設—那麼，已堪稱傳奇的『史詩怒火』（Epic Fury）行動將告終，並且，高度有效的封鎖行動將讓荷姆茲海峽得以對所有人開放，包括伊朗」。發文接著警告，「若他們（伊朗）不同意，轟炸就會開始，而且這次，令人遺憾的是，規模和強度都會比之前更高」。

美國有線電視新聞網（CNN）6日報導，川普為達成協議留下空間，稱若雙方能達成共識，美國對伊朗的軍事行動將會結束；但是他也坦言，雙方是否真能談成協議，可能是一個「很大的假設」。

國務卿魯比歐（Marco Rubio）前一天才向記者表示，「史詩怒火行動」已經結束。他在記者會上說，「這項行動已經結束，就如總統通知國會的，我們已經結束那個階段行動」。

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