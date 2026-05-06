美伊和談與否各說各話 伊朗總統：在美極限施壓下談判「不可能」

伊朗總統裴澤斯基安。（路透檔案照）

美國總統川普5日宣佈，暫停引導受困船隻脫離荷姆茲海峽的「自由計畫」（Project Freedom）行動，以利有時間達成結束伊朗戰爭協議，不過，仍將維持美軍對伊朗港口的封鎖行動。然而，伊朗總統5日拒絕在美國「極限施壓」下談判。

川普5日發文宣佈，將「自由計畫」行動暫停一小段時間，觀察能否與伊朗達成協議結束戰爭。川普強調，此舉是基於「巴基斯坦和其他國家的要求」，以及「對伊朗行動期間已取得龐大軍事成功，以及在與伊朗代表達成一份完整和最終協議上，已有極大進展」。

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彭博6日報導指出，川普前述談話，是其態度的一大轉變，他日前還對和談表達失望，並指他不滿意德黑蘭的最新提案。但是目前還不清楚川普所說「極大進展」，指的是什麼，川普也未透露若有正在進行的和談之細節。白宮未回應相關詢問。

令情勢更加撲朔迷離的是，在川普宣佈這項決定前，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）5日斥美國要求恢復談判為「不可能」。根據伊朗半官方媒體「法斯通訊社」（Fars News Agency）報導，裴澤斯基安與伊拉克候任總理柴迪（Ali al-Zaidi）通話時表示，「問題在於，美國對我國進行極限施壓的同時，也期望伊朗回到談判桌，並且最終屈服於其片面要求，這是不可能的方程式」。

4日才啟動的「自由計畫」，為美國力圖打開荷姆茲海峽航運的行動，原本旨在成為美國應對伊朗的下一階段行動核心。美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯、參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）在5日記者會上說明，美軍在該區域部署了飛彈驅逐艦、以及超過100架航空器、1萬5000名兵力，以及包括水下平台在內的各種無人載具。

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