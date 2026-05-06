回應川普暫停「自由計畫」 革命衛隊：現可依「新程序」安全通過荷姆茲

5月1日在阿曼灣附近下錨停泊的貨輪。（美聯社檔案照）

美國總統川普5日宣佈，暫停引導受困船隻脫離荷姆茲海峽的「自由計畫」（Project Freedom）行動後，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）6日宣佈，重新開放荷姆茲海峽，讓船隻安全通過，現在成為「有可能」。

根據美國有線電視新聞網（CNN）、路透報導，革命衛隊海軍6日發表聲明，表示在美國暫停「自由計畫」軍事行動後，船隻現在「有可能」安全通過荷姆茲海峽。聲明說，「隨著侵略者的威脅消除，現在有可能依照新的程序安全通過荷姆茲海峽」。聲明並未指明是什麼「新的程序」，但聲明就「依照伊朗的規範」通過該水道一事，感謝在波斯灣、阿曼海的船長和船東的合作。

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美國總統川普5日宣佈，暫停由美軍引導受困船隻駛離荷姆茲海峽的「自由計畫」行動一小段時間，觀察能否與伊朗達成協議結束戰爭。不過，仍將維持美軍對伊朗港口的封鎖行動。

川普發文表示，此舉是基於「巴基斯坦和其他國家的要求」，以及「對伊朗行動期間已取得龐大軍事成功，以及在與伊朗代表達成一份完整和最終協議上，已有極大進展」。但是他未說明「極大進展」，指的是什麼，以及若有正在進行的和談細節。白宮也未回應相關詢問。

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