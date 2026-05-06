普廷政權傳鬆動？ 前CIA官員警告：美英應防範俄國崩潰引發混亂

前美國中央情報局（CIA）高級官員警告，隨著俄羅斯在烏克蘭戰場損失慘重以及國內經濟崩潰，普廷的統治權力正急遽削弱。（美聯社）

前美國中央情報局（CIA）高級官員警告，隨著俄羅斯在烏克蘭戰場損失慘重以及國內經濟崩潰，普廷的統治權力正急遽削弱。專家預視，一旦普廷政權崩潰，俄羅斯可能陷入權力真空的混亂狀態，英、美及歐洲各國必須對此類流血衝突風險做好應變準備。

據英國《太陽報》報導指出，前CIA高級主管柯恩（Glenn Corn）透露，普廷發動侵烏戰爭四年多來，俄軍傷亡及失蹤人數已高達120萬人。戰爭帶來的沉重代價導致俄羅斯2025年國防預算飆升至15.5兆盧布（約新台幣6.1兆元），國內糧價也在兩年內上漲近19%。日前有傳言指出，俄國精英與親商政要因資產受制裁縮水，與普廷逐漸背離，可能正醞釀發動政變以保全財富。

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此外，美國在對付伊朗時展現出的空中絕對優勢與先進軍事技術，也令俄羅斯軍方與强硬派感到蒙羞。因為美軍能跨越大西洋掌控領空；俄羅斯卻連鄰國烏克蘭的防空網都無法攻克，甚至多次遭烏軍深入國土打擊。

不過專家分析，即便普廷倒台，俄羅斯對西方的敵意恐將持續。倫敦布魯內爾大學（Brunel University of London）歐洲研究主任格里斯（Anothny Glees）指出，普廷已徹底將俄羅斯綁上戰爭列車，任何繼承者都可能延續現行擴張政策，未來仍須提防俄方對北約東翼及北極地區的侵擾。然而美國與英國等歐洲北約盟友的關係正處於70年來的最低點，柯恩擔心此舉恐讓莫斯科有機可乘。

面對俄國日益激進的資訊戰與飛彈威脅，倫敦國王學院軍事專家德耶蒙（Ruth Deyermond）敦促，英國必須盡速提高國防預算並強化採購效率，並與包括烏克蘭在內的盟友建立更深層次的合作，以應對後普廷時代可能帶來的區域動盪。

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