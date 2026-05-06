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    首頁 > 國際

    噁男在頭等艙性侵熟睡女子 還留下一張「超毛紙條」

    2026/05/06 23:46 即時新聞／綜合報導
    日前一名法國籍男子在瑞士航空性侵身旁一名熟睡中的女乘客。瑞士航空示意圖，與本文無關。（法新社）

    日前一名法國籍男子在瑞士航空性侵身旁一名熟睡中的女乘客。瑞士航空示意圖，與本文無關。（法新社）

    日前一名法國籍男子在瑞士國際航空（Swiss International Air Lines AG）一架飛往美國的班機上，性侵身旁一名熟睡中的女乘客，得逞後還寫下一張「你睡覺時很美」的詭異字條。因為有其他乘客目擊到這名男子的噁心行為並告知空服員，飛機落地後男子隨即被執法人員逮捕。

    綜合外媒報導，事發於上週二（4/28），瑞士航空一架從瑞士蘇黎世飛往美國邁阿密的航班上，48歲法國男子馬特勒（Guillaume Sebastien Roger Mattler）在頭等艙性侵熟睡中的29歲女子。有其他乘客目擊到馬特勒把手伸進女子的衣服、雙腿之間，嚇得趕緊通知機組人員。

    空服員得知狀況後來到頭等艙，正好撞見馬特勒正在女子的私密處做出摩擦的動作，馬上制止馬特勒，並將他強制帶到經濟艙。當時被害女子仍在睡夢中，完全不知道自己遭到侵犯，空服員叫醒她並告知情況後，她表現得相當震驚，隨後開始發抖並哭泣。

    據悉，馬特勒後來又偷溜回原本的座位，謊稱要拿取個人物品，但其實是寫了一張紙條要給被害人，紙條上寫著「你睡覺時很美」，上面還附上航班資訊與座位號碼。

    飛機落地後，馬特勒就被執法人員帶走。面對訊問時，馬特勒起初否認有做出任何性侵行為，但當調查人員出示其他乘客拍下的證據後，他才承認犯行。馬特勒被指控一項「虐待性性接觸」罪名，隔天（4/29）馬特勒在邁阿密聯邦法院首次出庭，本月4日再度出庭，檢方以馬特勒有潛逃風險為由，聲請繼續羈押。

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