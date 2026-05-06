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    首頁 > 國際

    東協峰會將登場 聚焦能源糧食與僑民安全

    2026/05/06 18:48 中央社
    菲律賓總統小馬可仕。（美聯社）

    菲律賓總統小馬可仕。（美聯社）

    第48屆東南亞國家協會（ASEAN）峰會即將於宿霧市舉行，菲律賓總統小馬可仕表示，在全球多地局勢緊張之際，與會各國領袖將聚焦於能源、糧食與僑民的安全。

    菲律賓今年擔任東協輪值主席國，將於8日在中部大城宿霧（Cebu）主辦峰會，主題為「攜手航向未來」（Navigating Our Future, Together）。

    小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天發布影片表示，東協領袖將就區域及全球議題交換意見，包括如何確保能源供應穩定、加速能源多樣化，以降低中東衝突所帶來的影響。

    他同時強調保護東南亞海外僑民的重要性，並承諾東協將在區域情勢不斷變化的情況下，確保僑民在全球各地的安全。

    小馬可仕補充，作為峰會主席，他將推動強化區域糧食安全，確保民生必需品自由流通，並建立可支持農民以及微小中型企業（MSMEs）的相關措施。

    菲律賓外交部助理部長兼東協發言人殷比瑞（Dominic Xavier Imperial）今天在記者會上說明，峰會登場之前將有一連串預備會議，包括資深官員會議、外交部長會議、外長與經濟部長聯合會議等。

    殷比瑞也提到，「南海行為準則」（COC）作為「獨立且分開」的協商進程，目前取得「令人鼓舞」的進展，東協與中國的官員今年1月承諾增開會議，上個月就剛舉辦過一場，而未來數週之內又會再有一場。

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