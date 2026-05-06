假冒中東王室詐騙6.6億 美俄亥俄州兄弟與貪官遭重判入獄

美國俄亥俄州兄弟因假冒中東王室成員，夥同前政府官員，總共詐騙高達2100萬美元。（圖擷取自@nypost社群平台「X」）

美國俄亥俄州兩兄弟因假冒中東王室成員，並在東克里夫蘭市長前幕僚長的協助下，策劃總額約2100萬美元（約新台幣6.6億元）的多起詐欺案，6日分別被判處24年與23年重刑。

《紐約郵報》報導，根據《克里夫蘭》當地媒體所言，現年約42歲的祖拜爾（Zubair Al Zubair）與31歲的穆扎米爾（Muzzammil Al Zubair）遭美國地方法院法官紐金特（Donald Nugent）嚴詞斥責。法官表示，這對兄弟透過詐騙他人財物，過著揮霍無度的生活，不僅開勞斯萊斯、搭私人飛機，更讓東克里夫蘭市的形象蒙羞。

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此案關鍵共犯為56歲的前市長幕僚長史梅德利（Michael Smedley），他因在2020年至2023年間收受賄賂並為詐騙行為提供掩護，被判處8年多有期徒刑。檢方指出，兄弟倆透過贈送高級和牛、雪茄、球賽包廂門票及現金酬勞來賄賂史梅德利。作為回報，史梅德利濫用公權力，不僅為其事業爭取州政府資金、核發警察證件，甚至正式任命祖拜爾兄弟為該市的「國際經濟顧問」。

當局調查發現，這對兄弟營造了極致虛假的人脈與財富。祖拜爾謊稱娶了阿聯公主，而穆扎米爾則僅憑觀看YouTube影片便自封為避險基金經理人。他們將贓款用於租用私人飛機前往倫敦、馬德里等地購物，並擁有大量名錶、豪車及多達數十支槍械，其中包括一把訂製的鍍金AK-47步槍。

在受害者部分，祖拜爾的一名阿聯前女友損失了73.7萬美元（約新台幣2317萬元）；而另一樁重大騙局則是透過虛假的工業園區與加密貨幣投資計畫，詐騙一名中國投資者近1800萬美元（約新台幣5億6592萬元）。聯邦陪審團最終裁定3人賄賂、電信詐欺及洗錢等多項罪名成立。祖拜爾另因蓄意未申報所得稅遭定罪。

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