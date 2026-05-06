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    中國對美啟用「經濟武器庫」！華爾街日報：虛張聲勢變真刀真槍

    2026/05/06 18:01 編譯魏國金／台北報導
    美中經濟戰已從威懾層面轉向實戰。（路透）

    美中經濟戰已從威懾層面轉向實戰。（路透）

    過去一週，中國先是否決Meta 20億美元收購中資人工智慧（AI）新創公司Manus的交易，之後再下令中企不得遵守美國對中國煉油廠的制裁。《華爾街日報》指出，這些空前之舉顯示，美中經濟衝突不再停留威懾層面，中國開始從多年建立的「武器庫」中抄傢伙，真刀真槍進行實戰。

    報導指出，自美國總統川普第一任期以來，中國悄悄建立其經濟武器庫：一份黑名單：針對具敵意的外商；一項法律：授權懲罰任何協助美國對中國標的實施制裁的企業；一項要求：讓中國實體無視美國的制裁規定；以及擴大反壟斷監管機構的權力，使其能以國家安全為由撤銷跨境併購交易。

    儘管武器庫不斷擴充，但過去皆淪為虛張聲勢，但上週的行動似乎展現中國態度的丕變。

    上週一，中國發改委撤銷Meta收購Manus交易，理由只有一句話：該單位「依法依規….做出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易」。發改委沒有向Meta提供任何補救方案，沒有詳盡的反壟斷分析，也沒有保留外交轉圜餘地。這樣的乾淨俐落反映北京不再覺得有必要假裝權衡利弊了。

    5天後，中國商務部首度動用「阻斷令」，禁止中國企業遵守美國財政部對5家購買伊朗原油的中國煉油廠實施的制裁。相關煉油公司可以對任何遵守美國制裁的交易方，包括拒絕處理付款的銀行、拒絕承保的保險公司，以及不願承運貨物的船東，向中國法院提出告訴。

    遵守華府規定如今在中國成為可被提告的違規行為，現在每一家涉及中國石油貿易的跨國企業都面臨雙向究責的難題，這是前所未有的局面。

    報導指出，3個原因造成中國態度的轉變，首先，北京更傾向強勢執行自身意志，其次，中國在關鍵技術領域的替代方案日漸成熟，使得排除與西方企業的合作感覺代價不怎麼可怕，比如，若在5年前，拒絕Meta如此規模的合作，無異自斷後路。

    第3是，中國國家主席習近平的信心增加，認為他已破解了對付川普的「密碼」，亦即川普是可以「被消耗和熬走的」，控制性的讓局勢升溫可以重設談判底線，而不讓關係徹底崩潰。

    然而，中國是否會適得其反？「紅色賭盤」作者沈棟指出，中國每一項新舉措「都在收窄進入中國的大門，而願意進入或擴大中國業務的投資者和企業已經越來越少」，他補充，中國是「一頭龐然大物」，不太可能崩潰，但正走向「漫長而痛苦的消耗，偶爾伴隨著迴光返照」。

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