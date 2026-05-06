漢他病毒疫情蔓延！曾搭「洪迪亞斯號」郵輪 瑞士男回國確診住院

航行大西洋的郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）因爆發漢他病毒疫情，成為國際公共衛生關注焦點。（法新社）

一名曾搭乘爆發漢他病毒（Hantavirus）奪命疫情郵輪的旅客返回瑞士後確診住院。蘇黎世大學醫院（University Hospital Zurich）已收治該名病患，這是該起郵輪群聚感染事件中，首度有下船旅客在歐洲內陸確診。

根據《法新社》報導，瑞士衛生部6日發表聲明證實，一名男性患者在漢他病毒檢測中呈陽性反應。聲明提到，該名男子先前曾搭乘發生多起確診與死亡案例的郵輪，返回瑞士後出現症狀。

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報導指出，瑞士當局目前已針對該名病患展開治療。由於漢他病毒潛伏期較長，相關單位正監控是否還有其他具相關旅遊史的乘客出現不適。

這起郵輪疫情發生於由荷蘭業者經營、航行大西洋的郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）。該船先前航行於維德角（Cape Verde）與荷蘭之間，因船上爆發不明呼吸道與出血熱症狀，導致至少3名乘客死亡。

隨後經實驗室證實，該船疫情源於漢他病毒。這類病毒通常由囓齒類動物傳播，主要透過吸入帶有病毒的排泄物微粒感染人類。

人傳人風險低 仍需監測重症

報導提到，漢他病毒引發的肺症候群或出血熱致死率高，但通常不會透過人與人之間傳播。目前的防疫重點在於追蹤郵輪上的環境污染源，並對具備暴露風險的乘客進行健康監測。

目前郵輪「洪迪亞斯號」正接受相關國家的衛生檢疫。相關確診者的預後狀況與後續防疫調整，仍待衛生單位進一步說明。

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