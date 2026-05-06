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    首頁 > 國際

    出動600警察！德檢方全國突擊 鎖定極右翼犯罪組織

    2026/05/06 16:52 編譯張沛元／綜合報導
    德國檢方6日突擊2個極右翼犯罪集團在全國各地多處據點。圖為2024年8月29日支持德國極右翼政黨「德國另類選擇黨」的年輕人在德勒斯登揮舞德國國旗。（法新社檔案照）

    德國檢方6日突擊2個極右翼犯罪集團在全國各地多處據點。圖為2024年8月29日支持德國極右翼政黨「德國另類選擇黨」的年輕人在德勒斯登揮舞德國國旗。（法新社檔案照）

    德國檢察官6日搜查全國各地約50處地點，目標是2個被控建立全國性網絡的極右翼犯罪組織的36名嫌犯；這場在12個邦展開的突擊行動，動員超過600名聯邦級與邦級警察，但行動中並未逮捕任何人。

    德國聯邦檢察官在聲明中指出，這次突擊行動鎖定的2個極右派組織，是涉嫌透過社群媒體與定期聚會籌劃暴力活動的「年輕與強大」（Jung & Stark），以及「德意志青年前進」（Deutsche Jugend Voran），後者又名「新德意志浪潮」（Neue Deutsche Welle）。

    檢方表示，據信這2個組織鎖定政敵為目標，其若干成員還涉嫌攻擊左派倡議人士或被其眼中的戀童癖者。

    這波突襲是德國當局針對右翼激進主義所採取的最新行動。德國安全部門長年警告，右翼激進主義已構成根深蒂固的威脅，年輕世代參與其中格外更令人擔心。

    德國司法部長胡比希（Stefanie Hubig）在聲明中說，德國國內情報機構的調查結果，讓當局毫無疑問地必須非常認真看待右翼極端主義所構成的威脅。

    德國在2022年逮捕25名參與推翻政府陰謀的嫌犯，其中多人來自極右翼組織「帝國公民」（Reichsbuerger）。該組織不相信現代德國國家的存在，還涉嫌策劃暴力政變。

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