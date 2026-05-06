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    行動不能拖！波蘭向北約呼籲 2030年實現國防支出佔GDP5％

    2026/05/06 16:57 編譯謝宜哲／綜合報導
    波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什表示，北約國家需要在2030年實現國防開支佔國內生產毛額5%的目標。圖為北約旗幟。（路透）

    波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什表示，北約國家需要在2030年實現國防開支佔國內生產毛額5%的目標。圖為北約旗幟。（路透）

    波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）今（6）日表示，北約國家需要提前5年，也就是2030年實現國防開支佔國內生產毛額（GDP）5%的目標。他警告若重新武裝行動為時過晚，將會帶來風險。

    根據《路透》報導，在2025年6月的1次高峰會上，北約各國領導人同意在2035年將GDP的5%用於國防和安全相關投資。

    科西尼亞克-卡梅什6日在波蘭首都華沙舉行的「國防24日」會議上指出，歐洲有能力以難以想像的規模發展其經濟潛力，但必須知道強化國防才是當務之急。

    科西尼亞克-卡梅什強調，北約沒必要等到2035年才實現國防開支佔GDP5%的目標，必須在2030年之前實現，因為再晚可能就太晚了。

    波蘭是北約東部成員國，與俄羅斯和烏克蘭接壤。面對來自俄羅斯日益增長的威脅，波蘭一直在加大軍費。

    波蘭也是北約成員國中軍費開支佔經濟規模比例最高的國家。該國計畫在2026年將國防開支提高到GDP的4.8%。

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