台女穿宮廟T在美國被捕！3台人詐欺4招撈逾億 最少要關15年

美國德州跨部門執法部門近日破獲一樁涉及數百萬美元的禮品卡詐欺案，逮捕了3名來自台灣的嫌犯。（圖翻攝自德州許可與監管部）

美國德州跨部門執法部門近日破獲一樁涉及數百萬美元的禮品卡詐欺案，逮捕了3名來自台灣的嫌犯，官方釋出3嫌的落網照，驚見其中一名女嫌犯身穿台灣人相當熟悉的宮廟T恤，相當顯眼，引發外界討論。

根據德州許可與監管部（Texas Department of Licensing and Regulation，TDLR）發布的聲明，德州金融犯罪情報中心（FCIC）、德州公共安全部（DPS）、海斯郡（Hays）地方檢察官辦公等單位合作，最近成功瓦解一起大規模的禮品卡詐欺犯罪行動。

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調查始於今年3月，FCIC的外勤人員接獲海斯郡的零售商通報，指稱店內出現可疑活動，店員注意到一名可疑男子在禮品卡販售區附近徘徊，待男子離開後，店員特別去做了檢查，竟發現有15張被動過手腳的禮品卡。

調查人員很快就找到一輛與可疑男子有關的租賃車，追蹤嫌犯往返於休士頓（Houston）與奧斯汀（Austin），短短5天內去了上百家零售店，平均每天去超過20家。隨著調查深入，調查人員就鎖定3名持台灣護照入境美國的嫌犯（2男1女）。

調查指出，嫌犯會先到Walgreens、CVS、Dollar Tree等連鎖零售店偷走大量禮品卡，回到下榻處撕開卡片背面的安全刮層，紀錄啟用碼和序號，之後再重新包裝禮品卡，使其看起來完好無損。被動手腳的禮品卡會被放回店內貨架，對不知情的消費者而言，這些卡看起來像全新的。前述步驟完成後，只要有消費者購買並啟用有問題的禮品卡，嫌犯便會以電子方式將卡內金額盜領一空，導致受害者拿到的是零餘額的禮品卡。

跨部門執法單位於3月底至4月間發動多次搜捕行動，成功逮捕3名台灣籍嫌犯，查獲1萬1563張禮品卡，潛在總價值估計高達約570萬美元（約新台幣1.79億），官方認為背後還有跨國犯罪集團。

3嫌的護照名分別為Hsai Lin（女）、Yi-Hsun Wu（男）、和Houjie Lin（男），目前已被起訴，，均面臨一級重罪加重型「參與有組織犯罪活動」指控。依據為德州刑法，若判有罪最低刑期為 15年有期徒刑。

TDLR也公開3嫌的落網照，其中林女身穿一件胸口處繡上「豐德宮」、「五年千歲 天上聖母」的衣服，判斷應為雲林水林豐德宮的T恤，照片曝光意外成焦點。

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