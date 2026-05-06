會人傳人！郵輪爆漢他病毒釀3死 路透：南非驗出含「安地斯病毒株」

荷蘭郵輪洪迪亞斯號爆發漢他病毒疫情，有2人確認是感染安地斯病毒株，其所引發的漢他病毒肺症候群能夠人傳人。（法新社）

荷蘭郵輪洪迪亞斯號（MV Hondius）在穿越大西洋時爆發漢他病毒疫情釀3死，船上還有2例確診、5例疑似病例。南非方面檢測顯示，上述10人當中有2人確認是安地斯病毒株，其所引發的漢他病毒肺症候群存在人傳人的情形。

據《路透》報導，南非國家傳染病研究所（NICD）報告顯示，從郵輪轉移至約翰尼斯堡醫院後過世的荷蘭女子，以及目前仍在醫院接受治療的英國男子，都感染了「安地斯病毒株」。

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據了解，其他類型的漢他病毒傳播方式，基本上是人類接觸到受感染的齧齒動物（通常為老鼠）及其排泄物、唾液，至於安地斯病毒株引起的漢他病毒肺症候群，是各種漢他病毒株中唯一有人傳人案例的，其致死率高達35％至50％。

洪迪亞斯號在被非洲西側大西洋島國維德角拒絕接收後，西班牙已伸出援手，願意讓郵輪停靠在加那利群島。事實上，洪迪亞斯號3月20日從阿根廷出發時，原目的地就是加那利群島，但因鼠疫問題在維德角海域中斷旅程。

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