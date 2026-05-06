為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    會人傳人！郵輪爆漢他病毒釀3死 路透：南非驗出含「安地斯病毒株」

    2026/05/06 16:40 即時新聞／綜合報導
    荷蘭郵輪洪迪亞斯號爆發漢他病毒疫情，有2人確認是感染安地斯病毒株，其所引發的漢他病毒肺症候群能夠人傳人。（法新社）

    荷蘭郵輪洪迪亞斯號爆發漢他病毒疫情，有2人確認是感染安地斯病毒株，其所引發的漢他病毒肺症候群能夠人傳人。（法新社）

    荷蘭郵輪洪迪亞斯號（MV Hondius）在穿越大西洋時爆發漢他病毒疫情釀3死，船上還有2例確診、5例疑似病例。南非方面檢測顯示，上述10人當中有2人確認是安地斯病毒株，其所引發的漢他病毒肺症候群存在人傳人的情形。

    據《路透》報導，南非國家傳染病研究所（NICD）報告顯示，從郵輪轉移至約翰尼斯堡醫院後過世的荷蘭女子，以及目前仍在醫院接受治療的英國男子，都感染了「安地斯病毒株」。

    據了解，其他類型的漢他病毒傳播方式，基本上是人類接觸到受感染的齧齒動物（通常為老鼠）及其排泄物、唾液，至於安地斯病毒株引起的漢他病毒肺症候群，是各種漢他病毒株中唯一有人傳人案例的，其致死率高達35％至50％。

    洪迪亞斯號在被非洲西側大西洋島國維德角拒絕接收後，西班牙已伸出援手，願意讓郵輪停靠在加那利群島。事實上，洪迪亞斯號3月20日從阿根廷出發時，原目的地就是加那利群島，但因鼠疫問題在維德角海域中斷旅程。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播