不怕沒中國客！ 「台灣有事論」將滿半年 日觀光客創歷史新高

儘管中國赴日旅遊限制措施仍在持續，但去年全年的訪日外國遊客（入境旅遊）總數卻創下歷史新高；澀谷十字路口示意圖。（法新社資料照）

日本首相高市早苗於2025年11月7日在國會答辯中提到「台灣有事」並引發日中關係僵化以來，至本月7日將屆滿半年。中國政府對此做出反應並呼籲民眾減緩赴日旅遊後，來自中國的訪日遊客持續減少。然而去年全年的訪日外國遊客（入境旅遊）總數卻創下歷史新高，較前年增長15.8%，達到4268萬3600人。儘管中國赴日旅遊限制措施仍在持續，但對整體經濟效益的影響似乎有限。

產經新聞報導，根據日本政府觀光局（JNTO）調查，自2025年11月旅遊限制開始至2026年3月的5個月間，來自中國的訪日人數共計197萬人，較去年同期減少44.1%。相對地，同期間的整體入境遊客數增長了3.5%；若排除中國，其他國家的增長率則高達15.7%。這顯示即使在中國遊客減少的情況下，整體數據仍呈現正增長。

請繼續往下閱讀...

根據國土交通省調查，在旅遊消費額方面，2025年10月至12月期間，每位中國遊客的平均消費額為24萬3千日圓（約新台幣5萬元），較去年同期下降12.2%。而全體旅遊者的平均消費額為23萬4千日圓（約新台幣4萬8千元），與去年相比僅微幅減少0.5%。

國學院大學觀光造鎮學部教授鹽谷英生指出，「訪日中國遊客在海外旅遊市場的購買力，在旅遊限制實施前就已明顯下降。若經濟停滯是主因，必然會影響旅遊人數。即便沒有限制建議，中國市場恐怕也難以恢復到疫情爆發前的影響力。」

2012年9月日本政府將尖閣諸島（沖繩縣石垣市）國有化時，同年10月至隔年2月的5個月內，訪日中國遊客人數大幅減少34.1%，而本次的減少率比當時還高出約10%。鹽谷英生分析，「當時中國經濟尚稱強勁，但目前正處於停滯。因此，這不一定完全是旅遊限制造成的影響。」

此外，美、以攻擊伊朗等中東局勢的影響也不容忽視。鹽谷英生預測，「若中東混亂長期化，對中東原油依賴度高的亞洲經濟將可能引發滯脹（衰退與通膨並存），進而影響訪日旅遊市場。即便旅遊限制解除，中國遊客市場的復甦短期內仍具難度。」

受惠於日圓貶值等因素，來自歐美各國、澳洲及其他亞洲國家的入境遊客持續增加。日本政府於今年3月提出了未來5年推動的新版「觀光立國推進基本計畫」，設定2030年達成訪日遊客6000萬人次、消費額15兆日圓（約新台幣3兆765億元）的目標，並致力於加強應對過度旅遊（觀光公害）問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法