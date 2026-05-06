波蘭野火燒毀200公頃保安林 消防飛機墜毀、飛行員殉職

波蘭警用直升機6日取水趕赴撲滅保安林大火。（歐新社）

波蘭內政部6日表示，該國東部保安林「索爾斯卡森林」（ Solska Forest）5日起火，目前已有超過200公頃森林被燒毀，1架消防飛機在救火時不幸墜毀，駕機的飛行員殉職。

根據了解，這場森林大火始於當地時間5日午後，地點是比烏戈拉伊郡（Biłgoraj）的村莊科扎基（Kozaki）附近。波蘭內政部長凱爾文斯基（Marcin Kierwiński）告訴Zet電台，沒有理由懷疑森林大火肇因人為縱火。

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凱爾文斯基說，波蘭目前正值非常乾燥時期，森林與針葉林很容易起火，而且火勢很容易就會蔓延開來；儘管已部署警用黑鷹直升機以控制火勢，情況依然嚴峻，還有多個起火點位置偏僻，「關於決定如何控制火勢，未來數小時至為重要」。

凱爾文斯基還說，目前尚無計畫疏散附近居民，離火場最近的建築物位於4到5公里外。

森林大火所在地區首長發言人5日表示，1架消防飛機在該地區墜毀，該機飛行員罹難。

消防車6日駛往5日起火的波蘭東部保安林。（歐新社）

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