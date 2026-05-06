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    首頁 > 國際

    日本京都男童命案 狠心養父首次說明犯案動機

    2026/05/06 15:52 即時新聞／綜合報導
    日本京都11歲小學生安達結希命案，養父首次透露犯案動機。圖為安達結希失蹤時的協尋照。（圖擷自「@Matthew1561979」X帳號）

    日本京都11歲小學生安達結希命案，養父首次透露犯案動機。圖為安達結希失蹤時的協尋照。（圖擷自「@Matthew1561979」X帳號）

    日本京都府南丹市園部町11歲小學生安達結希，3月23日搭乘37歲養父安達優季駕駛的車輛上學卻離奇失蹤，遺體於4月13日尋獲，警方調查後認為安達優季涉及棄屍將其逮捕，今（6日）依照殺人罪嫌再逮捕（同個罪犯因不同罪名被捕），養父也首次透露犯案動機。

    《產經新聞》報導，安達優季在今天被捕前接受警方訊問，指稱他當天在車上與安達結希發生爭執，被對方的言語所激怒，因此將其帶到公共廁所裡勒死，辦案人員透露這間公廁位於安達一家住處西北方約2公里處。

    調查紀錄顯示，安達結希3月23日在家裡吃了早餐，早上8時許由養父開車載他去學校，但校區監視器都沒有拍到結希的身影，也沒有人看到他。3月29日，親屬在小學西北方約3公里的山區尋獲書包；4月12日，警方在學校和結希住處之間的道路發現黑色運動鞋。

    4月13日晚間，警方於小學西南方約2公里處的樹林找到結希遺體，16日依照棄屍罪嫌逮捕安達優季。對於狠心養父目前所供述的內容，警方還在確認中。

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