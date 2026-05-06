義總理梅洛尼遭AI造假性感照 自嘲：還把我修得更美

義大利總理梅洛尼（左）近日在社群平台貼出AI生成的假照片（右），提醒民眾轉傳前應先查證真偽。（圖擷取自梅洛尼Facebook）

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）近日遭人以AI生成性感床照，照片在社群平台流傳後，她罕見親自發文回應，痛批這類深偽（deepfake）影像已成為政治攻擊工具，但也自嘲：「老實說，照片裡的我看起來更漂亮。」

《美聯社》報導，這張AI生成照片中，梅洛尼躺在床上並穿著性感內衣，相關貼文還附上羞辱性文字，要求她「感到羞恥」。梅洛尼隨後將畫面截圖貼上臉書，警告民眾不要在未查證情況下轉傳AI生成影像。

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她表示，deepfake是一種危險工具，「它可以欺騙、操弄並鎖定任何人」，並強調自己身為公眾人物或許有能力應對，但許多人未必如此。

不過，梅洛尼在批評之餘，也以帶有黑色幽默的口吻回應照片內容。她寫道：「但事實還是，為了攻擊與捏造謊言，現在人們什麼都做得出來。」接著又補了一句：「不過說真的，這張圖其實把我修得更好看。」

報導指出，目前尚不清楚梅洛尼是否會報警處理，但她的貼文下方已有不少支持者呼籲採取法律行動。

這並非梅洛尼第一次因「長相」在義大利引發話題。今年2月，羅馬一間教堂內曾出現神似梅洛尼的小天使雕像，當時她也曾在社群上自嘲：「不，我肯定不像天使。」

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