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    首頁 > 國際

    韓職「正妹球迷」引800萬人觀看 真相曝光令人心碎

    2026/05/06 14:23 即時新聞／綜合報導
    南韓職棒比賽正妹球迷在網路上引發轟動，但已確認為AI生成。（圖擷自Reddit）

    南韓職棒比賽正妹球迷在網路上引發轟動，但已確認為AI生成。（圖擷自Reddit）

    南韓職棒近來有個正妹球迷在網路上引發轟動，其身材凹凸有致且穿著火辣，吸引了全球800多萬人次瀏覽，但目前已確認為AI生成，現實中根本沒這個人。

    據韓媒《中央日報》報導，本月4日，美國網路論壇Reddit出現1段短短5秒的影片，標題為「非比尋常的南韓女性（Not an average Korean woman）」，從中可以看到韓華鷹和斗山熊第8局鏖戰到4比3時，鏡頭鎖定了觀眾席的正妹球迷，主播則驚喊「我無法專心在比賽上！」

    這段影片旋即在各大社群傳播開來，觀看次數超過800萬次，不過，南韓網友發現影片有許多錯誤，例如當中顯示韓華鷹投手金瑞鉉正在對決斗山熊打者趙寅成，但趙寅成1998年投入職棒後並未加入過斗山熊，是2017年退役後才成為斗山熊教練團的一員。

    另外，金瑞鉉於2023年選秀中以狀元之姿被韓華鷹挑走，和趙寅成的職業生涯完全錯開，不會有對決的機會。南韓網友還指出，韓華鷹與斗山熊近2年的比賽中，從來沒有出現過第8局比分為4：3的情況。

    相關影片請見：

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