韓職「正妹球迷」引800萬人觀看 真相曝光令人心碎

南韓職棒比賽正妹球迷在網路上引發轟動，但已確認為AI生成。（圖擷自Reddit）

南韓職棒近來有個正妹球迷在網路上引發轟動，其身材凹凸有致且穿著火辣，吸引了全球800多萬人次瀏覽，但目前已確認為AI生成，現實中根本沒這個人。

據韓媒《中央日報》報導，本月4日，美國網路論壇Reddit出現1段短短5秒的影片，標題為「非比尋常的南韓女性（Not an average Korean woman）」，從中可以看到韓華鷹和斗山熊第8局鏖戰到4比3時，鏡頭鎖定了觀眾席的正妹球迷，主播則驚喊「我無法專心在比賽上！」

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這段影片旋即在各大社群傳播開來，觀看次數超過800萬次，不過，南韓網友發現影片有許多錯誤，例如當中顯示韓華鷹投手金瑞鉉正在對決斗山熊打者趙寅成，但趙寅成1998年投入職棒後並未加入過斗山熊，是2017年退役後才成為斗山熊教練團的一員。

另外，金瑞鉉於2023年選秀中以狀元之姿被韓華鷹挑走，和趙寅成的職業生涯完全錯開，不會有對決的機會。南韓網友還指出，韓華鷹與斗山熊近2年的比賽中，從來沒有出現過第8局比分為4：3的情況。

相關影片請見：

Some of the hottest Asian women I've ever known were Korean or Japanese. But, this is not common. Most Korean women are skinny, but the chick below is not an "average" Korean woman pic.twitter.com/DPk9BU8C4B — Asian Dawn （@AsianDawn4） May 2, 2026

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