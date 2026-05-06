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    首頁 > 國際

    美聯合航空班機降落連撞路燈及貨車 新影片曝光驚悚瞬間

    2026/05/06 14:40 即時新聞／綜合報導
    美聯合航空1架波音767客機，在降落紐澤西州紐華克自由國際機場時，竟擦撞高速公路上的路燈以及1輛貨車，新影片曝光這驚悚瞬間。（美聯社）

    美聯合航空1架波音767客機，在降落紐澤西州紐華克自由國際機場時，竟擦撞高速公路上的路燈以及1輛貨車，新影片曝光這驚悚瞬間。（美聯社）

    美國聯合航空169號航班波音767客機，3日下午2時即將降落在紐澤西州紐華克自由國際機場時，竟擦撞高速公路上的路燈以及1輛貨車，新影片曝光這驚悚瞬間。

    綜合美國媒體報導，聯合航空1架波音767客機，3日下午2時降落紐澤西州紐華克自由國際機場途中，竟擦撞紐澤西收費高速公路（New Jersey Turnpike）的路燈燈桿，隨後又擦撞上1輛在高速公路上行駛的貨車，導致貨車駕駛受傷，幸運的是這名駕駛傷勢輕微，很快就出院。

    新影片曝光這段驚悚瞬間，只見波音767客機在最終進場階段，極低地飛越鄰近的高速公路，起落架已放下，掠過貨車車頂。另1個貨車行車紀錄器影片，則可以看到駕駛在聽到飛機呼嘯聲後，完全不知道什麼狀況就被撞翻，

    駕駛父親指出，他兒子形容自己當時極度恐懼，根本無法脫身，以為自己會被斬首，如果他當時的速度再快或者再慢一點，他很可能就沒命了。美國國家運輸安全委員會（NTSB）已經開始對這起事故進行調查。

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