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    首頁 > 國際

    恐怖！中國四川景點遊樂設施意外 女屍吊掛空中眾人圍觀

    2026/05/06 13:24 即時新聞／綜合報導
    中國女孩去四川省瑪瑙岩體驗「瀑布鞦韆」，繩索竟脫落導致她撞山身亡，許多遊客目睹遺體吊掛空中。（圖擷自「@newszg_official」X帳號）

    中國女孩去四川省瑪瑙岩體驗「瀑布鞦韆」，繩索竟脫落導致她撞山身亡，許多遊客目睹遺體吊掛空中。（圖擷自「@newszg_official」X帳號）

    太可怕了！中國五一連假（1日至5日）期間民眾大舉出遊，孰料四川省由廣安市代管的華鎣市瑪瑙岩探險公園，3日有1名劉姓女孩在體驗「瀑布鞦韆」項目時繩索鬆脫導致她墜落撞山，其他遊客目睹遺體吊掛在空中驚呼連連。

    綜合中媒報導，瑪瑙岩探險公園屬於溪流河谷地形，出事的瑪瑙岩瀑布高低落差達168公尺，大約有56層樓的高度，瀑布旁設有高空鞦韆設施，民眾可從高點一躍而下體驗空中擺盪的感覺。

    從事發影片可以看到，劉女在被工作人員推出平台時，手上拿著中國時代少年團成員宋亞軒的橫幅，疑似驚慌喊著「繩子沒拴緊、沒拴緊」，但工作人員並未停下，緊接著繩索就脫落導致她掉了下去，撞擊山崖身亡。

    由於劉女身上還有另1條繩子綁住，因此其屍身掛在半空中擺盪，底下有不少遊客驚恐圍觀，還有一些人拿起手機拍照錄影，她的遺體後續被垂降至地面時可以看到傷痕累累，橫幅仍在身上。在這起事故發生後，瑪瑙岩探險公園已暫時停業。

    女孩遺體傷痕累累。（圖擷自「@Xiaohua_wang1」X帳號）

    女孩遺體傷痕累累。（圖擷自「@Xiaohua_wang1」X帳號）

    女孩繩索脫落瞬間。（圖擷自「@Xiaohua_wang1」X帳號）

    女孩繩索脫落瞬間。（圖擷自「@Xiaohua_wang1」X帳號）

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