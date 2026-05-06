扯！日財經網紅大玩「女體金字塔」 裸女屁股澆香檳影片外流

日本知名財經網紅坂井秀人被爆出參加一場荒淫派對，現場有多名裸體女子作陪，甚至大玩疊疊樂堆成「女體塔」，東窗事發後他在X發出道歉影片。（取自X）

日本知名財經網紅坂井秀人被爆出近日參加一場於東京六本木舉辦的荒淫派對，現場有多名裸體女子在場作陪，甚至大玩疊疊樂堆成「女體塔」，而坂井秀人直接朝最上面的女子屁股淋香檳，派對淫糜程度令人瞠目結舌。相關影片近日曝光後，引發軒然大波。

這場荒淫派對的相關影片與照片，近日在X上流出。只見相關影片出現裸體女子躺在桌上，由鈔票遮住自己重要部位的畫面；還出現6名裸體女子堆疊成「人體金字塔」，坂井秀人朝最上方女子屁股倒香檳取樂。

坂井秀人一開始緊急回應，聲稱此為AI影片。他還表示自己有服用ADHD（過動症）藥物，不記得當天發生的事情。不過，自稱疊在人體塔最上面的女子「丸之內玲奈」在X發文表示影片為真實的，她不但爆出與坂井秀人LINE上的通話紀錄，還爆料自己事後只收到1萬日圓的車馬費。她還在X上開放網友提問，貼文吸引超過2000萬次瀏覽。

原先聲稱是AI造謠影片的坂井秀人，昨（5日）態度大轉變，在X發布影片道歉。他還原當天的現場，表示共有9男6女包下了一間酒吧。然後他們將女子們擺弄堆疊成金字塔型，並在她們身上澆香檳。這一幕由現場2人拍下，並把影片發到9名男子的LINE聊天群組中，然後又有人傳給玲奈，至此已有10人看到。後來又有人把影片外流，至今影片外洩者、外流原因都不明。坂井秀人也說，玲奈之所以會氣到跳出來作證，應該是對影片外流感到生氣。

至於被爆料只給1萬日圓車馬費。他解釋，其他5名女子是從相關服務的俱樂部找來的，其中一位與會男士是玲奈的粉絲，透過他找來了玲奈，好湊齊6人組成「金字塔」。他提出每人1小時1萬5000日圓，加上1萬日圓的小費，另外多加6萬日圓讓她們堆成金字塔，大家都同意了。是玲奈覺得直接付錢不禮貌，於是他先給了她1萬日圓作為回家的計程車費，後續再次聯絡要給錢，但被拒絕了。

坂井秀人最後解釋，自己的工作需要接待這些客戶，有時他會帶他們去高級餐廳吃飯，有時候會帶他們去高級俱樂部喝一杯，為了應付各種奇特娛樂方式，最後演變成這起「女體金字塔」事件。對於很多人對相關影片反感，他深感抱歉。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

②女体シャンパンタワーの詳細



男8名は僕が全員知っていて内1名がレイナさんのファンと聞いたので、面識があった僕が彼女を呼び、残り5名を人に手配してもらい女性を6名揃えてピラミッドさせるつもりでした

他の男1名がエジプト行ってピラミッド見たいと言ってたのを聞いていたためです… — 坂井秀人 （@hideto_sa） May 5, 2026

日本知名財經網紅坂井秀人被爆出近日參加一場於東京六本木舉辦的荒淫派對，現場有多名裸體女子在場作陪，荒淫程度令人咋舌。（取自X）

日本知名財經網紅坂井秀人被爆出近日參加一場於東京六本木舉辦的荒淫派對，畫面中可見到6名裸女堆疊成「人體金字塔」，坂井秀人朝最上方女子屁股倒香檳取樂。（取自X）

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