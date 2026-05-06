聯邦快遞司機殺害7歲女童 陪審團裁定死刑

美國聯邦快遞司機霍納送貨時綁架殺害7歲女童，陪審團裁定死刑。（美聯社）

美國聯邦快遞34歲司機霍納（Tanner Horner），2022年11月30日開車送耶誕禮物到德州懷斯郡7歲女童斯特蘭德（Athena Strand）家中時，竟將她綁架到貨車上並勒斃，陪審團5日裁定霍納死刑。

據《NBC》報導，霍納4月已承認犯下謀殺罪、綁架罪，陪審團針對死刑或無期徒刑不得假釋等2種刑期展開討論，最終選擇了死刑，霍納聽到法官加拉格爾（George Gallagher）念出陪審團的裁定時，臉上沒有任何表情。

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據了解，霍納於本案審理時，辯稱自己那天開車撞到了女童，驚慌失措之下把她帶到車上失手勒死，但懷斯郡檢察官史丹頓（James Stainton）痛斥這是謊言，並在結案陳詞時向陪審團指出霍納應被判處死刑。

辯護律師安德森（Susan Anderson）則向陪審團表示，霍納的母親在懷孕期間酗酒，導致霍納出生後患有胎兒酒精譜系障礙（或稱胎兒酒精症候群），情緒和認知出現問題，應該要受到減刑，但最終沒有被陪審團接受。

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