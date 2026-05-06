黎智英之子警告勿讓父親成烈士 籲習近平「2小時放人」挽聲譽

美國加州民眾聚集中國駐洛杉磯總領事館前，呼籲釋放黎智英。（法新社資料照）

美國總統川普（Donald Trump）預定14至15日訪問中國，他透露，與中國國家主席習近平會晤時，將提及香港傳媒大亨黎智英被監禁一事。為此，黎智英的兒子黎崇恩昨（5）日表示感謝，還稱以習近平的「權力」，只要2小時即可讓黎智英離境。

《美國之音》報導，黎崇恩受訪時說，只有川普總統才可以救他的父親。「我們知道總統關心我父親的案子，如果有人可以讓他獲釋並救他，只能是（川普）總統，這給了我們很多希望。」

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黎崇恩續指，黎智英因為多年單獨關押，其健康狀況堪慮。「如果他們殺了他，就把他變成了烈士，那將對香港和中國的司法體系及其聲譽造成極其嚴重的損害。」黎崇恩直言，讓黎智英獲釋在習近平的權力範圍內，「只需要2個小時，把我父親送上飛機，把他送走。」

川普4日接受美國保守派媒體《Salem News Channel》訪問，被問到是否會向習近平提到黎智英一案？對此，川普回答：「我會（向習近平）提出這個問題。」川普還稱，他去年10月在南韓釜山與習近平會晤時，就曾直接向習近平提及此案。

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