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    首頁 > 國際

    曾赴南美！ 荷蘭夫婦疑染安地斯型漢他病毒 WHO曝郵輪乘客現況

    2026/05/06 11:07 即時新聞／綜合報導
    世界衛生組織（WHO）指出，郵輪尚未發現老鼠，疫情疑似罕見的人傳人，並透露目前仍困在船上的人現被隔離在客艙內。（美聯社）

    世界衛生組織（WHO）指出，郵輪尚未發現老鼠，疫情疑似罕見的人傳人，並透露目前仍困在船上的人現被隔離在客艙內。（美聯社）

    由荷蘭業者經營，航行大西洋的郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒（hantavirus）疫情，造成3人死亡，目前船上還有2例確診、5例疑似病例；世界衛生組織（WHO）指出，郵輪尚未發現老鼠，疫情疑似罕見的人傳人，並透露目前仍困在船上的人現被隔離在客艙內。

    綜合外媒報導，WHO指出，收到報告稱，涉事郵輪上沒有發現老鼠，這表明首例患者可能在登上遊輪之前就已經感染了，懷疑「洪迪亞斯號」的漢他病毒疫情可能存在人與人之間的密切接觸傳播。

    漢他病毒主要透過接觸老鼠等囓齒動物的糞便和唾液傳播，但在極少數情況下，它也可以在人與人之間傳播。

    2名死亡的荷蘭夫婦（世衛組織稱之為第一例和第二例病例）在登船前曾到阿根廷和南美其他地區旅行。安地斯病毒（Andes virus）是漢他病毒肺症候群病毒之一，主要分佈在南美洲，特別是阿根廷和智利，致死率高達35-50%，其所引起的漢他病毒肺症候群有人傳人的情形。

    西班牙衛生部表示，將「依照國際法與人道原則」在加那利群島接收這艘郵輪。WHO透露，現在仍留在船上的乘客和機組人員被隔離在客艙內，並保持「最大限度的物理距離」，這種封鎖措施讓人想起COVID-19大流行期間的情況。

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