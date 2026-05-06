荷蘭郵輪陷漢他病毒風暴 專家推測2原因：若此型致死率恐4成

航行大西洋的郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）因爆發漢他病毒疫情，成為國際公共衛生關注焦點。（法新社）

由荷蘭業者經營、航行大西洋的郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）近日出現疑似漢他病毒（hantavirus）群聚感染，目前已知3人死亡，並有至少7人感染。據專家指出，最常見感染途徑是接觸受感染老鼠的糞便、尿液或唾液，但也有可能是漢他病毒亞型安地斯病毒（Andes virus）導致，由於安地斯病毒死亡率接近40%，專家也擔心若是在封閉環境中傳播，可能已經發生人傳人的情況。

荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」近日爆發罕見漢他病毒疫情，據指船上載有大約150名觀光客，目前則是暫時停靠在維德角（Cape Verde）外海。世界衛生組織（WHO）指出，船上3名疑似染疫患者將從維德角共和國撤離，他們分別是2名患病的船員，以及1名與去世的德國乘客有過密切接觸的人士。

請繼續往下閱讀...

救護車會把這3人從維德角共和國首都普拉伊亞（Praia）接送至鄰近機場，其餘乘客將繼續按原定計畫前往加那利群島，預計3至4天內抵達，但尚未決定確切停靠港口。專家也建議，由於漢他病毒疫情可怕，郵輪上乘客需要進行長達數月的隔離。

雖然世界衛生組織週二堅稱，在擱淺的郵輪上並未發現任何囓齒動物，並推測可能有人在登船前就感染病毒。不過前空軍飛行外科醫生法杜爾（Zaid Fadul）指出，一般常見的感染途徑是接觸受感染老鼠的糞便、尿液或唾液，但也有可能是漢他病毒亞型安地斯病毒（Andes virus）導致，而此病毒死亡率接近40%，加上郵輪上的環境相對封閉，不能排除已經發生人傳人的情況，專家擔憂「這就是為什麼每個人都如此害怕」。

法杜爾也呼籲沒有必要恐慌，並指預防是關鍵。法杜爾指出，「持良好的手部衛生，遠離人群，以及在與他人接觸時佩戴口罩，可以顯著降低風險。

目前並無針對漢他病毒的特效藥，治療以支持療法為主，嚴重病例需使用呼吸器協助患者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法