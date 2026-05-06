美軍襲涉嫌運毒船隻致5死 至今190人亡於打擊行動

美國南方司令部5日表示，美軍在東太平洋打擊1艘涉嫌運毒船隻，造成3人死亡。4日在加勒比海進行類似打擊，擊斃2人。（擷自X@Southcom）

美國軍方稱，過去2天在拉丁美洲附近海域對涉嫌運毒船隻發動2次襲擊，造成5人死亡。

根據《法新社》報導，美國南方司令部5日表示，美軍在東太平洋對1艘由恐怖組織運營的船隻進行致命打擊。

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美國南方司令部指出，該船隻正沿著已知的販毒路線航行，並參與販毒活動。該司令部補充，3名販毒恐怖分子在此次行動中被擊斃。

在此次襲擊發生前，美軍4日在加勒比海進行類似打擊。美國南方司令部稱，美軍在攻擊行動中擊斃2人。

這2起事件使美國打擊毒品活動致死人數達到至少190人。雖川普政府堅稱，美國正與在拉丁美洲的販毒恐怖分子交戰，但未提供明確證據證明，其打擊目標船隻參與毒品走私。

法律專家和人權組織認為，美國的攻擊有可能構成法外處決，因為美軍顯然以不對美國構成直接威脅的平民為目標。

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On May 5, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/CmK9HVK0oG — U.S. Southern Command （@Southcom） May 6, 2026

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