俄羅斯趕在烏克蘭停火前狂轟猛炸 烏東多地遇襲釀27死

俄羅斯5日趁著烏方停火前對烏東地區狂轟猛炸，造成27人死亡。圖為札波羅熱市區被俄軍轟炸。（法新社）

俄羅斯4日宣布，將在8日至9日對烏克蘭實行單方面停火，原因在於這段時間是俄羅斯的二戰勝利紀念日。對此，烏克蘭總統澤倫斯基5日表示，未收到俄方正式請求，但他宣布烏克蘭自當地時間6日凌晨12時開始實施停火，不過他也控訴俄羅斯趁著烏方停火前對烏東地區狂轟猛炸，造成27人死亡。

根據《路透》報導，澤倫斯基表示，俄羅斯利用停火前猛烈轟炸烏克蘭讓他無法接受。烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）5日在「X」發文指出：「距離烏克蘭提出的停火提議生效僅剩幾個小時，俄羅斯不僅沒有表現出任何結束敵對行動的跡象，反而還在加劇『恐怖活動』。」

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位於烏克蘭東南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）遭受俄軍轟炸，至少有12人被俄軍炸彈與無人機炸死，札波羅熱州州長費多羅夫（Ivan Fedorov）在Telegram提到，至少有20人受傷。此波攻擊造成住宅公寓大樓、一家汽車修理廠和一家洗車行被破壞，此波襲擊還引發了兩間商店火災。

此外，位於前線的克拉莫托斯克市（Kramatorsk）有6人死亡、12人受傷；位於烏克蘭東南部的第聶伯羅市（Dnipro）有4人死亡、16人受傷；中部波塔瓦州（Poltava）的一處天然氣設施也被俄軍攻擊，造成5人死亡。烏克蘭東北部的蘇梅州（Sumy ）同樣遭到俄軍攻擊，造成6人受傷。

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