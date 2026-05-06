罹癌治療後首訪海外 凱特王妃將訪問義大利

英國肯辛頓宮6日表示，凱特王妃將於下週出訪義大利，除了是接受化療以來首次正式海外訪問，也是3年多來的首次海外訪問。（路透）

英國凱特王妃2024年宣布因癌症接受化療，舉世震驚，去年病情已經緩解，而自從生病以來，凱特王妃大幅減少公務。英國肯辛頓宮6日表示，凱特王妃將於下週出訪義大利，除了是接受化療以來首次正式海外訪問，也是3年多來的首次海外訪問。

綜合外媒報導，凱特將於5月13日至14日獨自前往義大利北部的瑞吉歐艾米利亞（Reggio Emilia），支持她所進行的幼兒教育運動，考察雷焦艾米利亞獨特的幼兒教育方法。肯辛頓宮表示，凱特王妃對於下週出訪義大利的行程非常期待。

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瑞吉歐艾米利亞孕育了一種兒童發展理念「瑞吉歐方法」，強調人際關係、遊戲式學習，並以兒童自身的熱情做為學習動力。肯辛頓宮表示，凱特王妃將親眼見證瑞吉歐艾米利亞的教育理念如何創造環境，讓大自然與充滿愛的人際關係結合，進而支持兒童發展。凱特王妃訪問期間，預計將與瑞吉歐艾米利亞的教育工作者、家長、兒童、當地代表和商界領袖會面。

凱特王妃上次進行海外訪問，要追溯至2022年12月，當時她陪同威廉王子前往美國波士頓訪問。此次也是凱特王妃宣布罹癌後的首次海外訪問行程。

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