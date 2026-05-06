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    首頁 > 國際

    美軍護航首日擊沉7艘伊朗快艇！ 葉耀元提3點觀察

    2026/05/06 10:07 即時新聞／綜合報導
    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元（資料照）

    美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元（資料照）

    美軍啟動護航首日爆發實彈衝突，於荷姆茲海峽擊沉7艘伊朗快艇，美國國務卿魯比歐5日表示，針對伊朗的首輪大規模軍事行動「史詩怒火」（Operation Epic Fury）已經結束。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，講白了，美國沒得選，只能繼續跟伊朗的武裝部隊以及革命衛軍繼續耗下去，直到國內的改革派成功說服強硬的軍方來跟美國和談。

    葉耀元在臉書PO文表示，美國用航空母艦戰鬥群封鎖伊朗，本來就是一個高成本的戰術。所以如果要以實質財務上的負擔來判斷美國戰略有沒有成功，那從一開始就可以宣判美國怎麼搞都不可能贏。

    葉耀元指出，但這件事對於美國威信的維持，舉足輕重。簡單來說，如果美國打了一半就跑，然後伊朗依然在荷姆茲海峽收過路費，繼續發展自己的核武，則這個世界還會有哪個國家相信美國呢？

    葉耀元直言，講白了，美國沒得選，只能繼續跟伊朗的武裝部隊以及革命衛軍繼續耗下去，直到國內的改革派成功說服強硬的軍方來跟美國和談。這不會是不可能，因為他們要繼續製造武器也是需要錢，需要原物料。這些東西都是美國封鎖伊朗之後伊朗必須面對的問題。

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