為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    別再含糊其辭！民主黨致函魯比歐 要求公布以色列擁核武

    2026/05/06 10:28 編譯謝宜哲／綜合報導
    30名眾議院民主黨議員4日聯名致函美國國務卿魯比歐，要求公開宣布以色列擁有核武。（法新社）

    30名眾議院民主黨議員4日聯名致函美國國務卿魯比歐，要求公開宣布以色列擁有核武。（法新社）

    30名眾議院民主黨議員4日聯名致函美國國務卿魯比歐，要求公開宣布以色列擁有核武。他們認為美國在中東戰火中必須結束在此問題上含糊其辭。

    根據《衛報》報導，由德州民主黨眾議員卡斯特羅（Joaquin Castro）牽頭的信表示，美國總統川普與以色列總理納坦雅胡一同對伊朗發動軍事行動，其公開目標是阻止伊朗獲得核武。但美國不公開承認其盟友擁有核武，這種事是不可持續的。

    該信指出，國會負有憲法責任，必須充分了解中東的核平衡，衝突任何一方升級局勢的風險，以及政府針對此類情況的規劃和應急措施。

    以色列從未承認其核武計劃，雖然有大量證據表明該計劃存在，但歷屆美國政府也從未公開承認其存在。

    該計劃起源於1950年代，並得到了包括法國和種族隔離時期的南非在內的美國盟友的協助，但幾十年來美國總統都迴避討論此話題。當歐巴馬就任美國總統期間，面對記者相關提問時，僅稱他不想「妄加猜測」。

    該信強調，其他美國政府官員實際上已經承認該計劃的存在。在2006年時任總統小布希（George W. Bush）提名蓋茨（Robert Gates）擔任國防部長後的確認聽證會上，蓋茨談到伊朗時說「他們被擁有核武的大國包圍，東邊是巴基斯坦，北邊是俄羅斯，西邊是以色列，我們在波斯灣。」

    該信補充，以色列政府官員也暗示以色列擁有核武。以色列文化遺產部長埃利亞胡（Amichai Eliyahu）在2023年表示，以色列10月7日遭到哈瑪斯襲擊後，對加薩使用核彈是「一種可能性」。

    該信稱「美國公開承認英國、法國、印度、巴基斯坦、俄羅斯、中國和北韓的核武計劃。我們要求以色列與其他任何外國一樣受到同等對待，並要求美國政府坦誠地談論其潛在核武能力。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播