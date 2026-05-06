別再含糊其辭！民主黨致函魯比歐 要求公布以色列擁核武

30名眾議院民主黨議員4日聯名致函美國國務卿魯比歐，要求公開宣布以色列擁有核武。（法新社）

30名眾議院民主黨議員4日聯名致函美國國務卿魯比歐，要求公開宣布以色列擁有核武。他們認為美國在中東戰火中必須結束在此問題上含糊其辭。

根據《衛報》報導，由德州民主黨眾議員卡斯特羅（Joaquin Castro）牽頭的信表示，美國總統川普與以色列總理納坦雅胡一同對伊朗發動軍事行動，其公開目標是阻止伊朗獲得核武。但美國不公開承認其盟友擁有核武，這種事是不可持續的。

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該信指出，國會負有憲法責任，必須充分了解中東的核平衡，衝突任何一方升級局勢的風險，以及政府針對此類情況的規劃和應急措施。

以色列從未承認其核武計劃，雖然有大量證據表明該計劃存在，但歷屆美國政府也從未公開承認其存在。

該計劃起源於1950年代，並得到了包括法國和種族隔離時期的南非在內的美國盟友的協助，但幾十年來美國總統都迴避討論此話題。當歐巴馬就任美國總統期間，面對記者相關提問時，僅稱他不想「妄加猜測」。

該信強調，其他美國政府官員實際上已經承認該計劃的存在。在2006年時任總統小布希（George W. Bush）提名蓋茨（Robert Gates）擔任國防部長後的確認聽證會上，蓋茨談到伊朗時說「他們被擁有核武的大國包圍，東邊是巴基斯坦，北邊是俄羅斯，西邊是以色列，我們在波斯灣。」

該信補充，以色列政府官員也暗示以色列擁有核武。以色列文化遺產部長埃利亞胡（Amichai Eliyahu）在2023年表示，以色列10月7日遭到哈瑪斯襲擊後，對加薩使用核彈是「一種可能性」。

該信稱「美國公開承認英國、法國、印度、巴基斯坦、俄羅斯、中國和北韓的核武計劃。我們要求以色列與其他任何外國一樣受到同等對待，並要求美國政府坦誠地談論其潛在核武能力。」

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