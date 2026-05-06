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    首頁 > 國際

    搶先川習會！ 伊朗外長阿拉奇抵達北京訪問

    2026/05/06 09:38 即時新聞／綜合報導
    伊朗外交部長阿拉奇已於6日抵達北京，預計將與中國外長王毅會面。（資料照）

    伊朗外交部長阿拉奇已於6日抵達北京，預計將與中國外長王毅會面。（資料照）

    美國與伊朗之間談判局勢仍不明朗，而伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）動身前往中國北京，並已於6日抵達，預計將與中國外長王毅會面，這也將是美伊戰爭後阿拉奇首度與王毅會面。

    綜合外媒報導，伊朗外交部發表聲明稱，阿拉格奇和中國外交部長王毅將「討論雙邊關係以及區域和國際情勢發展」。阿拉奇6日已抵達北京，預計將會與王毅會面，而中國外交部5日就已經公告阿拉奇訪問一事。

    在伊朗與美國談判陷入僵局之際，阿拉奇除了中國以外，先前還訪問了巴基斯坦、阿曼和俄羅斯，且阿拉奇此次前往北京訪問，等同於搶先「川習會」，美國國務卿魯比歐5日在白宮記者會中呼籲中國應該告訴伊朗實情，不管是在檯面上或私下說都可以。

    魯比歐說：「我希望中國能告訴伊朗他們所需要知道的，你們在海峽的所作所為正讓你們在全球陷入孤立，你們才是罪魁禍首」。魯比歐強調，中國受到伊朗在荷姆茲海峽行動的影響比美國更大，因為中國是出口導向經濟體，十分仰賴透過荷姆茲海峽的貨物運輸，「伊朗停止封鎖海峽符合中國利益」。

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