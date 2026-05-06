橫渡大西洋變惡夢！郵輪爆漢他病毒已3死船醫也染疫 西班牙出手接收

航行大西洋的郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）因爆發漢他病毒疫情，成為國際公共衛生關注焦點。（法新社）

由荷蘭業者經營，航行大西洋的郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）因爆發漢他病毒（hantavirus）疫情，成為國際公共衛生關注焦點。西班牙衛生部週二證實，將「依照國際法與人道原則」在加那利群島接收這艘郵輪。

綜合外媒報導，「洪迪亞斯號」約一個月前從阿根廷啟航，展開橫渡大西洋的航程後，自本月2日起，船上因疑似爆發漢他病毒疫情，造成3名乘客死亡，過去數天停泊在維德角共和國外海。西班牙衛生部表示，官員正在判定哪些乘客需要從維德角緊急撤離，其餘乘客將繼續前往加那利群島，預計3到4天內抵達，但確切港口尚未決定。

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西班牙衛生部在聲明中表示，世界衛生組織（WHO）已說明，維德角「無法執行這項行動」，加那利群島是具備必要能力的最近地點，西班牙在道德與法律上都有義務協助這些人，其中包括數名西班牙公民。

聲明指出，郵輪抵達後，船員與乘客將接受檢查獲得所需照護，之後可開始返國行程。所有與船上人員的接觸，都將在「特別設置的特殊空間與交通工具」中進行，以避免與當地居民有任何接觸，並確保醫療人員安全。

根據船公司，船上來自23個國家的149人正處於「嚴格預防措施」之下；WHO最新資訊指出，目前船上已發現2例確診漢他病毒病例、5例疑似病例。2例確診病例是一名荷蘭籍女子，是3名死者之一，以及一名69歲英國籍人士，已被後送至南非接受治療。荷蘭女子的丈夫也已死亡，但非確診病例；2日去世的德國籍人士也不是確診病例。

船上有2名船員，包括船醫，需要緊急醫療照護，正在等待醫療後送。另一名與一名德國籍死者有關的人也預計將被後送。西班牙衛生部表示，情況嚴重的船醫預計在當地時間週二搭乘醫療專機後送至加那利群島。

漢他病毒通常由鼠類傳播，但WHO表示，它可能已在船上「真正密切接觸者」之間傳播。WHO也強調，對公眾的風險很低。

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