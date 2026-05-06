郵輪爆漢他病毒　世衛：3疑似患者將經維德角撤離

世界衛生組織（WHO）今天告訴法新社，一艘停泊在維德角共和國外海的郵輪爆發漢他病毒疫情，船上3名疑似染疫患者很快將經由這個西非島國撤離。

世衛組織維德角代表林斯特蘭（Ann Lindstrand）向法新社指出，等到兩名出現漢他病毒（Hantavirus）症狀的患者以及一名無症狀密切接觸者順利撤離，「洪迪亞斯號」（MV Hondius）「將可繼續航程」，可能駛往西班牙加納利群島（Canary Islands）或荷蘭。

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自本月2日起，「洪迪亞斯號」因疑似爆發漢他病毒疫情，造成船上3名乘客死亡，成為國際公共衛生關注焦點。漢他病毒是一種罕見但嚴重、可能致人於死的疾病，主要透過接觸受感染齧齒類動物的尿液、糞便或唾液傳播。

林斯特蘭表示，救護車將把這3名疑似感染患者從維德角共和國首都普拉伊亞（Praia）接送至鄰近機場，隨後他們將搭機撤離。

林斯特蘭說，情況「每個小時都有變化」，但在完成那項「複雜的行動」後，「就我目前所知，這艘船隻將能在半夜某個時候離開」。

她說，「初步計畫是讓這艘船隻從這裡出發，前往加納利群島的田尼利夫港（Tenerife）」，但這艘由荷蘭營運的郵輪最終也可能返回荷蘭。

林斯特蘭表示：「今天一整天都有討論說，這艘船可能直接被送往荷蘭。所以我們還在等待消息，但無論如何，我們覺得（目的地）會是加納利群島或荷蘭。」（編譯：張曉雯）1150506

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