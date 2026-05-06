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    首頁 > 國際

    辦謀殺案引用AI假案例　美喬治亞州檢察官遭懲處

    2026/05/06 03:45 中央社

    美國喬治亞州最高法院今天懲戒一名州檢察官，裁定這名檢察官濫用人工智慧（AI）工具，導致一起謀殺案判決中出現虛假且具誤導性的案例引用。

    路透社報導，喬治亞州最高法院禁止克萊頓郡（Clayton County）助理地方檢察官萊絲莉（Deborah Leslie）出席大法官庭審6個月，並命令她完成有關道德、法律意見書撰寫與正確使用AI的額外法律教育。

    喬州最高法院裁定，下級法院於2025年駁回一名謀殺案被告要求重新審判的命令中，出現了「多處虛構或錯誤歸屬的案例引用」。

    大法官藍德（Benjamin Land）寫道：「引用不存在的案例或不支持所引用論點的案例，是違反本法院規定的行為，遠低於我們對喬治亞州律師應有行為的期待。」

    全美各地州級與聯邦法院都曾對使用生成式AI工具進行法律研究與文件撰寫、卻未查證結果的律師做出懲戒處分。喬治亞州此案較為罕見，涉及檢察官使用AI，引發關注之處在於檢方使用AI出現的錯誤，竟被法院意見書重複採用。

    萊絲莉與克萊頓郡地方檢察官辦公室均未立即回覆置評請求。萊絲莉先前在一份法庭文件中，就未能獨立核實AI生成的引用資料道歉。

    此案起因於潘恩（Hannah Payne）因謀殺與非法監禁赫林（Kenneth Herring），遭判無期徒刑外加13年徒刑。最高法院是在潘恩提出上訴時，對這名檢察官做出處分。

    萊絲莉使用AI生成的虛假案例，出現在她擬定的一份命令草案中，敦促承審法官駁回再審請求。喬治亞州最高法院表示，這名法官在駁回潘恩的請求時，採納這份命令草案的大部分內容，包括虛構的引述。

    喬治亞州大法官今天敦促承審法官在檢視命令草案時，「應理解人工智慧軟體有可能被使用，且帶有潛在的風險與益處」。（編譯：張曉雯）1150506

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