加拿大亞伯達省獨立運動升溫 逾30萬連署逼近公投門檻

加拿大亞伯達省的獨立運動正加速推進，獨派陣營4日遞交超過30萬名支持者的連署簽名，足以強制舉行獨立公投。（法新社）

加拿大亞伯達省（Alberta）的獨立運動正加速推進。獨派陣營4日向該省選舉局（Elections Alberta）遞交數箱實體文件，宣稱內含超過30萬名支持者的連署簽名，數量已達標，足以在這個石油資源豐富的西部省份強制舉行獨立公投。

法新社報導，在遞交請願書的現場，有數以百計民眾聚集，揮舞亞伯達省的藍色省旗。當獨派領袖席維斯特（Mitch Sylvestre）將文件送交時，現場爆發出熱烈的歡呼聲。

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席維斯特表達對現狀的不滿，「我們和加拿大其他地方不一樣。我們是百分之百的保守派。我們正被一群想法與我們不同的自由黨人士統治。」

他進一步將矛頭指向經濟層面，直指聯邦政府「正試圖關閉我們的產業」，意指該省利潤豐厚的石油產業。

報導指出，在這個擁有500萬人口的省份，獨派過去數十年來一直處於邊緣地位，但近幾個月來大有進展，比以往任何時候都更接近啟動公投的門檻。最新民調顯示，獨派支持率約為30％。即使未來可能的公投由聯邦主義陣營獲勝，但雙方領袖皆認同，此過程已永久地改變了加拿大。

堅定支持聯邦體制的亞省前副省長盧卡札克（Thomas Lukaszuk）對此深感憂慮。盧卡札克在童年時期與家人逃離共黨統治的波蘭，來到加拿大，目前正領導「永遠的加拿大人」（Forever Canadian）運動。他痛批藍色省旗已被獨派盜用，「它代表了我們大多數亞省人和加拿大人不認同的東西。這是一種叛國行為。」

盧卡札克指出，亞伯達省右翼省長戴思敏（Danielle Smith）協助獨派推動公投，企圖尋求與美國總統川普的共和黨建立更緊密關係，華府也給予默許支持。

他強調，這些獨派並非民選官員，「他們只是居住在亞省的加拿大公民，卻能組成代表團，並受到美國政府最高層接見。這對他們來說肯定是非常大的鼓舞。」

事實上，美國官員的相關言論早已引發爭議。今年1月，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）就曾宣稱，亞伯達省與美國將成為「天作之合的夥伴」，引發眾多加拿大人反彈。

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