英美財長為伊朗激烈口角 英國衛報：2國70年來最大裂痕

英國財政大臣里夫斯上月與美國財政部長貝森特，針對伊朗戰爭爆發激烈爭執。（彭博檔案照）

消息人士透露，英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）上個月在華府與美國財政部長貝森特（Scott Bessent），針對伊朗戰爭爆發激烈爭執。里夫斯公開批評美國缺乏明確退場計畫的戰略是「愚蠢之舉」，貝森特則當面怒斥里夫斯，甚至提及伊朗核武攻擊倫敦的威脅。此事凸顯美英之間自1956年蘇伊士運河危機以來最大的外交分歧。

英國「衛報」5日報導，聽取會談簡報的人士證實「金融時報」（Financial Times）率先報導的消息，指出兩國財長在國際貨幣基金（IMF）春季會議期間當面發生爭論。爭執的焦點在於里夫斯對伊朗衝突的批評，她在會議開始前公開發表這些言論，引發川普政府內部人士的強烈反彈。

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里夫斯與英國首相施凱爾（Keir Starmer）對伊朗戰爭的批評，造成數十年來美英關係的最大裂痕。作為回應，美國總統川普威脅要撕毀一項貿易協議，並承認阿根廷對福克蘭群島（Falkland Islands）的主權聲索。

報導指出，里夫斯4月14日向「鏡報」（Mirror）表示，她對美國在沒有明確退場計畫的情況下捲入這場戰爭，感到非常沮喪與憤怒，並稱這場戰爭是「愚蠢之舉」。

隨後里夫斯前往美國，並向美國財經媒體CNBC表示，這場戰爭的目標從未明確。她在一場座談會上說：「我認為這場衝突並未讓世界變得更安全。在過去6週裡，這場衝突的確切目標到底是什麼，一直都不清楚。」

聽取會議簡報的人士透露，貝森特在4月15日的面對面會議中，針對這些言論斥責里夫斯，甚至提及伊朗可能對英國發動核武攻擊的威脅。

據了解，貝森特的言論與他前一天向英國廣播公司（BBC）發表的言論類似。當時他在回應對戰爭經濟影響的擔憂時表示：「我想知道如果核武擊中倫敦，對全球國內生產毛額（GDP）的打擊會有多大。」

里夫斯則回應，她不是他的員工，也不喜歡他講話的語氣。一名英國官員表示，里夫斯在私下對貝森特表達關於伊朗戰爭的看法時，與她在公開場合一樣直接。

唐寧街5日試圖降溫，聲稱「財政大臣與美國財政部長關係良好。自從財相訪問華府以來，雙方進行具建設性的對話。」

英國政府消息人士也指出，美國財政部在會後立即發布會議紀要：「在討論期間，貝森特部長強調，美國財政部致力於實施『經濟怒火』（Economic Fury），利用所有工具與權限，來對付那些持續支持伊朗恐怖主義活動的人。」

衛報指出，伊朗戰爭可說是自1956年蘇伊士運河危機（Suez crisis）以來，美英之間最大的分歧。施凱爾起初曾竭盡全力，與川普保持良好關係，現在卻採取越來越直言不諱的反對立場。

在4日於亞美尼亞舉行的「歐洲政治共同體」（European Political Community）會議上，施凱爾表示：「我們不能否認，我們過去依賴的一些聯盟，現在並沒有處於我們所期望的狀態。」

隨著跨大西洋緊張局勢升溫，川普最近威脅，要取消一項已經達成協議的貿易協定、針對英國的數位服務稅徵收新關稅，並承認阿根廷對福克蘭群島的控制權。

然而，川普上月在英國國王查爾斯三世（King Charles III）伉儷訪問美國期間，展現較為和緩的態度，包括宣布取消對蘇格蘭威士忌的關稅。

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